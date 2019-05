Erwin Hemmen nieuwe CEO van Team Rockstars IT

Per 1 juni is Erwin Hemmen de nieuwe CEO van IT-bedrijf Team Rockstars IT. De afgelopen 4 jaar werd het bedrijf geleid door Simone van Erp. Zij zal werkzaam blijven binnen Team Rockstars als CFO. Ook oprichter Laurens Simonse zal als CMO (marketing-verantwoordelijke) actief blijven binnen de organisatie.



Hemmen, die onder meer langdurig in diverse managementfuncties bij KPN en Essent werkte, was afgelopen jaren actief als managing director bij Infradata. Na de verkoop van Infradata door Waterland vervolgt Hemmen zijn weg nu derhalve wederom bij een snelgroeiend bedrijf. Het in 2015 opgerichte Team Rockstars IT stevent dit jaar af op een omzet van 25 miljoen euro en heeft nu 200 software developers (zogenaamde IT-rockstars) in dienst. De opdracht die Hemmen heeft meegekregen is deze sterke groei verder te continueren.