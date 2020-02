Doorbraak: Parkinson tremors blokkeren zonder hersenoperatie

Leiden, 19 februari 2020



Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers hebben de revolutionaire Bio-elektronische Neurodegeneratieve Filter Technologie ontwikkeld (patentaanvraag 2019).



“Wereldwijd waren er in 2018 ruim 10 miljoen patiënten met de ziekte van Parkinson [1]. In de afgelopen twee jaar heeft ons internationale team in Nederland, de VS en in India veel onderzoek gedaan en deze baanbrekende technologie ontwikkeld waarmee zonder een hersenoperatie de tremors bij Parkinsonpatiënten geblokkeerd worden. De Dutch Neurodegeneratieve Filter Technologie (DNF) is een Nederlandse uitvinding en is bedoeld om de kwaliteit van leven van de Parkinsonpatiënten te verbeteren”, aldus drs. Mehrdad Omidvar (uitvinder en CEO bij Life Science Business).



Het DNF-systeem is het eerste gepatenteerde systeem dat de mogelijkheid biedt om de ongewenste impulsen, die van de hersenen naar de zenuwen en spieren worden gestuurd, via de perifere zenuwbanen te filteren terwijl de gewenste signalen worden doorgelaten. Bovendien is het DNF-systeem in staat om iedere gewenste en ongewenste impuls te registreren (24-uur/365 dagen). Dankzij registratie van deze gegevens (kunstmatige intelligentie) kunnen de wetenschappers nog betere behandelingstechnieken ontwikkelen.



“De huidige neurodegeneratieve behandelingen (medicatie en hersenstimulatie) bereiken bij een groot deel van de patiënten vaak geen significante tremorreductie op de lange termijn. Bovendien is een operatie aan de hersenen erg riskant en heel kostbaar. Naast de DNF-technologie hebben we ook een speciale chirurgische techniek ontwikkeld voor de toepassing van het DNF-systeem. Momenteel onderzoeken we de toepassing van de DNF-technologie bij andere neurodegeneratieve ziekten zoals het Restless Legs Syndroom, Essentiële Tremor en Neuropatische Pijn”, aldus Dr. Ajay K. Seth (chirurg en mede-uitvinder).



Chirurgische techniek & Nano-elektroden:



De DNF-chirurgische techniek verschilt van de bestaande methoden. In plaats van de elektroden in de hersenen te implanteren, worden de nano-elektroden van het DNF-systeem via een poliklinische ingreep rechtstreeks in de zenuwen van het perifere zenuwstelsel geïmplanteerd. “Onze externe partners (universiteiten en bedrijven) werken momenteel aan de ontwikkeling van de meest geschikte nano-elektroden voor het DNF-systeem”, zegt Omidvar.



Voordelen van de DNF-technologie:



De operatie- en zorgkosten worden met 70% verlaagd. Er wordt geen operatie aan het centrale zenuwstelsel (hersenen of ruggenmerg) uitgevoerd. De operatie is minder ingrijpend en belastend voor de patiënt. De ingreep gebeurt poliklinisch met veel minder risico's (geen kans op wazig zien, onduidelijke spraak of andere hersencomplicaties). De kwaliteit van leven van Parkinsonpatiënten wordt verbeterd door deze technologie.



Life Science Business hoopt eind dit jaar met de klinische studie te beginnen.



[1] Parkinson’s News today: Link https://parkinsonsnewstoday.com/parkinsons-disease...