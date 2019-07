ENVIR trekt Derek Sietses aan als partner, opent kantoor in Leeuwarden

Amsterdam, 15 juli 2019 - ENVIR Advocaten breidt uit. Het in bestuursrecht en omgevingsrecht gespecialiseerde kantoor heeft Derek Sietses als vijfde partner aangetrokken. Daarnaast speelt ENVIR met de opening van een vestiging in Leeuwarden in op de toenemende vraag naar juridische ondersteuning rondom de circulaire economie en verduurzaming in Noord-Nederland.



ENVIR Advocaten is het eerste uitsluitend in bestuursrecht en omgevingsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor dat vanuit de Randstad een vestiging opent in Noord-Nederland. Volgens Derek Sietses (1990), die leiding gaat geven aan het in het centrum van Leeuwarden gevestigde kantoor, is dit een logische stap: "De discussies rondom de energietransitie en verduurzaming worden voor een belangrijk deel gevoerd in de Randstad, maar projecten als wind- en zonneparken worden vaak gerealiseerd in Noord-Nederland. ENVIR speelt als eerste kantoor uit de Randstad in op de toenemende vraag naar gespecialiseerd juridisch advies die hiermee samenhangt. Met een kantoor in Leeuwarden kunnen we noordelijke overheden en bedrijven hoogwaardig juridisch advies bieden, mét kennis van de lokale markt en regio."



Marieke Kaajan, een van de oprichters en partner van ENVIR Advocaten: "Ons kantoor heeft in vijf jaar een solide positie opgebouwd in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Onze praktijk groeit snel en we hebben al langer de ambitie om een vestiging in Noord-Nederland te openen. Derek is niet alleen een uitstekende advocaat, maar hij kent de noordelijke regio als getogen Fries als geen ander. We zijn dan ook heel blij met zijn komst."



Sietses is gespecialiseerd in het bestuursrecht, waaronder het milieurecht, EHS en het natuurbeschermingsrecht. Daarnaast behandelt hij zaken in het civiele recht, waaronder contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Sietses is afkomstig van Trip Advocaten en Notarissen te Leeuwarden, daarvoor werkte hij bij Stibbe Amsterdam.



Over ENVIR Advocaten



ENVIR Advocaten is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, waaronder het bestuursprocesrecht, en heeft een bijzondere focus op het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht. ENVIR Advocaten is in 2014 opgericht door Marieke Kaajan en Fleur Onrust, bestaat uit vijf partners en heeft een vestiging in Amsterdam en in Leeuwarden.



Zie ook: www.envir-advocaten.com



= Einde =