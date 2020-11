'Overschrijding komt door combinatie intensieve landbouw op typische ondergrond'

Dit is een expertquote van Joachim Rozemeijer van Deltares, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Zorgen over overschrijdingen meststoffen in Limburgse beken - De Limburger



De intensieve veehouderij in Nederland produceert mest die wordt gebruikt op akkers en weilanden. Het gebruik van deze dierlijke mest, nog aangevuld met kunstmest, zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en oppervlaktewater.



Meetnet oppervlaktewater via waterschappen



Om de waterkwaliteit op het gebied van nutriënten (meststoffen) in landbouw specifiek oppervlaktewater te monitoren is in 2010 door de waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Deltares het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) opgezet. Voor het meetnet zijn bestaande meetlocaties van alle waterschappen geselecteerd die landbouw als enige antropogene bron van nutriënten hebben.



Waarom overschrijding in Limburgse beken



Het probleem hier is de combinatie van intensieve landbouw met een ondergrond die zorgt voor meer uitspoeling. In Limburg zit vaak grind of gesteentes met breuken in de ondergrond en dan kunnen meststoffen sneller uitspoelen naar het diepere grondwater. Dat diepe grondwater voedt in de zomer de beken waardoor de zomerconcentraties de normen overschrijden. Veel meten helpt om erachter te komen waar het nitraat precies vandaan komt. Veel Limburgse boeren zijn bijvoorbeeld al samen met Waterschap Limburg op hun eigen bedrijf aan het meten met de Nitraat App.



Joachim Rozemeijer is is onderzoeker waterkwaliteit en hydrologie bij Deltares.