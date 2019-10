Bluem-Scrive Partnership breidt digitale identiteit in Europa uit

Amersfoort / Stockholm, 01-10-2019, Scrive, Nordic e-sign leider en eID-provider, en Bluem, de Nederlandse aanbieder van betalings- en identiteitsdiensten, werken samen in een nieuw partnership. De samenwerking betekent dat bedrijven nu hun contracten rechtsgeldig online kunnen laten ondertekenen waarbij direct de identiteit van de ondertekenaar(s) via iDIN wordt vastgesteld.



Het digitale identiteitsaanbod van Bluem, de iDIN eID, is nu geïntegreerd in de services van Scrive in Nederland en de eSign-service van Scrive is geïntegreerd in het Bluem-platform. De samenwerking vergroot het bereik van het iDIN-aanbod van Bluem en helpt Scrive tegelijkertijd verder uit te breiden naar de Europese markt. De eerste klant die profiteert van het gezamenlijke aanbod is een toonaangevend merk op de Nederlandse automarkt. Klanten van Bluem kunnen nu mandaten, contracten en andere documenten rechtstreeks vanuit het betalingsplatform elektronisch ondertekenen. En omdat iDIN nu geïntegreerd is in de eSign-service van Scrive, kunnen de documentondertekenaars in Nederland zich veilig authenticeren in het ondertekeningsproces. De klanten van Scrive kunnen iDIN ook integreren in hun eigen diensten via de Scrive eID Hub, een toegangspunt tot het groeiende pakket eID's van Scrive voor de Europese markt.



De sterke aanwezigheid in de automobiel, HR en financiële sector betekent een groter bereik en zichtbaarheid voor zowel Bluem als Scrive. Bluem is een in Amersfoort gevestigde betalings- en identiteitsprovider die alle diensten aanbiedt die nodig zijn om betalingen sneller gedaan te krijgen, betere machtigingen te krijgen, identiteitsverificaties te doen, contracten te laten ondertekenen, Know-Your-Customer (KYC)-controles uit te voeren en IBAN-fraude te voorkomen. Scrive, met hoofdkantoor in Stockholm, biedt end-to-end workflowoplossingen voor levenscycli van overeenkomsten, zoals contracten en onboardingprocessen voor klanten.



Scrive en Bluem bieden beide bedrijven oplossingen voor digitale identiteit en elektronische handtekeningen voor een breed scala aan transacties. Elektronische handtekeningen en identiteitsverificatie worden steeds belangrijker voor veel industrieën, met name voor banken, financiële diensten, verzekeringsmaatschappijen en HR dienstverleners.



"Samenwerken met Scrive is in lijn met onze filosofie: "online zakendoen snel, efficiënt en gemakkelijk maken is ons motto", zegt Bluem CEO Rieko Kester. “Bluem en Scrive passen goed bij elkaar. En de markt voor e-ondertekening in combinatie met sterke identiteitsverificatie groeit snel, daar papieren contracten niet meer van deze tijd zijn. Met dit gezamenlijke premium-aanbod nemen Bluem en Scrive er zeker een groot deel van in handen. ”



"We zijn erg blij om een partner te hebben die onze waarden van beveiliging en gegevensprivacy deelt", zegt Scrive CEO Viktor Wrede. “De toewijding van Bluem in dit opzicht is zeer belangrijk voor onze klanten, van wie velen actief zijn in sterk gereguleerde sectoren zoals banken en financiën, automotive, HR en telecom. Samenwerken met Bluem betekent een grote stap in onze Europese expansie, onze eerste toegang tot de Nederlandse digitale identiteitsmarkt."