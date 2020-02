Boek Zeker Slagen! zet in op effectief leren voor eindexamenkandidaten

Met het nieuwe boek Zeker Slagen! wil uitgeverij ThiemeMeulenhoff naast alle examenbundels en ander examenmateriaal extra inzetten op de vraag ‘Hoe ga ik leren en daarmee slagen?’. In de meeste gevallen wordt in de brugklas kort aandacht gegeven aan hoe je brein werkt en hoe je informatie kunt verwerken. In het eindexamenjaar is hier nauwelijks meer aandacht voor. Zeker Slagen! geeft inzicht in hoe het brein werkt en welke hulpmiddelen en methodes je kunt gebruiken om zo effectief mogelijk te leren voor het eindexamen.



Effectief leren



Zeker Slagen! is geschreven door neurowetenschapper Eva Gadet, tevens initiatiefnemer van bijlesschool Brainboost. Eva: “Dit boek is een heel handig hulpmiddel voor eindexamenleerlingen. In de praktijk zie ik dat bij veel leerlingen de tools ontbreken over hoe zij zelf effectief kunnen leren. Zeker Slagen! geeft je praktische tips en met de uitneembare planner maak je een planning die werkt, zodat je ook nog tijd overhoudt voor de dingen die wél leuk zijn.”



Nerdroute & Quickfix



Ook haar collega-docent Jasper Roelofsen en mede-initiatiefnemer van Brainboost Tim Hofman spelen hun rol in het boek. Tim: “Bij elk hoofdstuk hoort ook een filmpje waarin ik nog een extra leertip geef. Ook erg handig is dat de meeste hoofdstukken een "Nerdroute” en een "Quick fix” hebben. De Nerd-route voor als je echt wilt weten hoe het zit. De Quick fix voor als je haast hebt of als je denkt ik geloof het wel!”.



What is the animal in you?



Zeker Slagen! geeft je praktische tips, maar helpt je ook om te begrijpen hoe jij in elkaar zit. Ben jij bijvoorbeeld een mad mouse, digging mole of een crazy chicken? Weet hoe jij in elkaar steekt en wat voor jou de beste manier is om je voor te bereiden op je examens. Doe alvast een snelle test op zekerslagen.nu.



Zeker Slagen! is verkrijgbaar bij alle Nederlandse (school)boekhandels en online.



Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.



Over Examenvoorbereiding



ThiemeMeulenhoff is al vele jaren trotse uitgever van de oefenboeken en breidde de examenvoorbereiding eerder uit met Samengevat en Examenidioom. Ieder jaar wordt de inhoud van de Examenbundel aangepast aan de examenonderwerpen van dat schooljaar, zodat de eindexamenkandidaat altijd oefent met de juiste stof. Speciaal voor de 40e verjaardag zijn vorig jaar ook Examenbundel flashcards uitgegeven.