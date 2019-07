Oud Van Lanschot directeur Rob Labadie versterkt het team van Topfund

Amsterdam - 5 juli 2019 - Per 1 juli 2019 is oud Van Lanschot directeur Rob C. Labadie onderdeel van het team van Topfund, als lid van de Raad van Advies, en zal met de start van het fonds tevens een bestuurlijke functie gaan bekleden.



Rob Labadie werkte sinds 1977 bij verschillende banken, waaronder van Lanschot Bankiers, Theodoor Gilissen Bankiers en bij commissionairs in effecten waaronder een groot aantal jaren op de vloer van de effectenbeurs. Hij was verantwoordelijk voor Engelse en Amerikaanse professionele beleggers. Daarnaast had hij vele verschillende bestuursfuncties bij verscheidene verenigingen en stichtingen, vaak als penningmeester of als voorzitter. Ook heeft hij in het bestuur gezeten van twee pensioenfondsen, waaronder de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en is hij nu nog lid van de Raad van Toezicht van pensioenfonds PHJ.



Naar verwachting zal Topfund over enkele maanden als fondsmanager bij de AFM zijn geregistreerd. Gelijktijdig zal het High Frequency Daytrading fonds van Topfund gelanceerd worden. Kort daarna zal het fondsaanbod uitbreiden met het Latency Arbitrage fonds. Rob zal zich grotendeels gaan richten op de institutionele klanten van Topfund.



Managing partner Bryan C.D. Houben is blij met de komst van Rob Labadie. “Ik ben erg verheugd dat Rob ons team komt versterken”. “Met de komst van Rob begint het team van Topfund nu echt vorm te krijgen”. “Zijn jarenlange kennis en ervaring zijn een enorme aanwinst voor de onderneming en Rob past dan ook erg goed in de toekomstige strategie van Topfund”.