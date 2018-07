KNGF-voorzitter Guusje ter Horst neemt afscheid

PERSBERICHT







Guusje ter Horst neemt afscheid als voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie



Amersfoort, 2 juli 2018



Op de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) van 29 juni jl., heeft voorzitter Guusje ter Horst aangekondigd dat zij op de najaars-Ledenvergadering van het KNGF van 23 november as., de voorzittershamer zal overdragen aan een nieuwe voorzitter.



Ter Horst, die de afgelopen vier jaar voorzitter van het KNGF was, zei daarbij dat zij haar besluit heeft genomen in de overtuiging dat het KNGF een nieuwe voorzitter verdient die met frisse blik en nieuwe energie voortzet waaraan zij samen met het zittende bestuur vier jaar geleden begonnen is.



In de afgelopen vier jaar heeft Ter Horst samen met het KNGF-bestuur onder andere een volledige modernisering van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten gerealiseerd. Dit houdt in dat regionale besturen zijn opgeheven en dat daarmee de getrapte besluitvorming in de vereniging verdwenen is om plaats te maken voor een systeem waar bij leden direct (digitaal) op voorgenomen besluiten kunnen stemmen.



Ter Horst: ‘ik kijk terug op een geweldige, maar ook turbulente periode, waarin het ons gelukt is om de fysiotherapie en de fysiotherapeuten weer op de kaart te zetten. Het is een professionele beroepsgroep die resultaatgericht behandelt op basis van een hoogwaardige opleiding, kwaliteit en richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ik laat het KNGF dan ook met een gerust hart achter, om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter die de positie van fysiotherapie en fysiotherapeuten verder versterkt’.



De procedure voor het aantrekken van een nieuwe KNGF-voorzitter is inmiddels in gang gezet.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Meer informatie: Pieter Vonk, KNGF. 0653144901.