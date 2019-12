Save the Children: 105.000 Malinese kinderen ontheemd door geweld



Kinderen zijn het grootste slachtoffer van de crisis in het noorden en midden van Mali. Alleen al de afgelopen maanden moesten meer dan 90.000 kinderen hun huis ontvluchten omdat er door lokale milities, gewapende groepen en regeringstroepen gevochten wordt.



In totaal zijn er dit jaar 200.000 mensen ontheemd geraakt, van wie 105.000 kinderen. De meesten zijn gevlucht naar gebieden waar nog niet gevochten wordt zoals Mopti, Segou en naar familie in de hoofdstad Bamako.



Door de strijd voor het kalifaat is het op veel plekken onrustig en wordt er gevochten door verschillende groepen. Het aantal mensen dat humanitaire hulp nodig heeft is in het afgelopen jaar hard gestegen. In januari 2019 waren dat er 3,2 miljoen. In december 2019 zijn het er 3,9 miljoen: één vijfde van de bevolking. Ruim 300.000 kinderen kunnen geen onderwijs meer volgen omdat 1051 scholen moesten sluiten door het aanhoudende geweld.



Ondervoeding



De onveiligheid heeft verregaande gevolgen voor de bevolking. Rond 190.000 kinderen onder de vijf jaar zijn op dit moment acuut ondervoed. In de regio’s Menaka, Mopti en Kidal is de grootste groep kinderen ontheemd geraakt. In Mopti en Gao is 9 tot 14 procent van de kinderen acuut ondervoed.



Hulpverlenen in Mali is juist door de onveiligheid extra lastig geworden. Amavi Akpamagbo, directeur van Save the Children in Mali: “De gemeenschappen waar mensen naartoe vluchten staan erg onder druk. Ze zetten zich enorm in om hun landgenoten te helpen, maar zijn zelf ook arm en hebben een tekort aan voedsel. Voor hulporganisaties wordt het iedere dag moeilijker om gebieden in het noorden en midden van Mali te bereiken.”



Save the Children werkt in het noorden en midden van Mali aan kinderbescherming, educatie en gezondheidszorg. In totaal hebben in 2019 258.031 mensen, onder wie 167.453 kinderen, hulp gekregen via een van onze projecten.



Voor interviews met de Nederlandse expert van Save the Children op het gebied van hulp in Mali, neem contact op met de persvoorlichter.