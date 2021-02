Is een eigen houthaard nog goud waard?

De houtkachel komt de laatste jaren regelmatig negatief in het nieuws. Soms door geuroverlast, soms door rookoverlast, maar steeds vaker komt er ook kritiek vanuit de milieubeweging. De houtkachel lijkt dus uit de gratie te raken. Maar is dit eigenlijk wel terecht? Is de houtkachel echt zo’n grote vervuiler als soms wordt beweerd? Of dreigt de houthaard het slachtoffer te worden van achterhaalde beeldvorming, en is verantwoord hout stoken vandaag de dag nog heel goed mogelijk?



Wanneer we de nieuwsberichten volgen lijkt het einde van de houtkachel in zicht. Daar staat tegenover dat het zoekgedrag naar houtkachels in o.a. Nederland, Duitsland en Noorwegen de afgelopen maanden nooit zo hoog is geweest de afgelopen 5 jaar. Dit blijkt uit een analyse van Google Trends. We weten steeds meer over het verbrandingsproces en over de schadelijke neveneffecten die daarbij horen. Termen als fijnstof en CO2 zijn gemeengoed geworden en ook het woord duurzaamheid lijkt populairder dan ooit. Milieubewegingen hebben de tijdsgeest mee waardoor de negatieve kanten soms overbelicht worden. Om tegenwicht te geven is er een stichting die de belangen van houtkachelliefhebbers behartigt. Stichting De Groene Stoker neemt het op voor iedereen die het houtvuur een warm hart toedraagt. Ze zijn op hun website een petitie gestart voor behoud van het houtvuur. Deze petitie is inmiddels al ruim 17.000 keer ondertekend.



Grootste bronnen van overlast



Volgens de stichting is vrijwel alle overlast die door de houtkachels wordt veroorzaakt terug te leiden naar 2 bronnen. Een groot deel van de overlast wordt veroorzaakt door ondeskundig gebruik. Het hout is bewerkt of te vochtig, of de haard wordt op de verkeerde wijze aangestoken. Door voorlichting hoopt de stichting de kennis over het stoken te vergroten waardoor de overlast minimaal blijft. Een ander deel wordt veroorzaakt door gedateerde haarden en kachels. Volgens De Groene Stoker is het beeld dat de meeste mensen hebben bij een houtgestookte haard niet meer passend bij de laatste generatie houtkachels. Dat dit beeld niet geheel terecht is, beaamt Jeroen van Dijk, bedrijfsleider van Flamboyant Haarden. “De ontwikkeling van de houthaard heeft niet stilgestaan. De moderne houtkachels van tegenwoordig voldoen aan de strenge milieueisen. De wereld is veranderd, maar de houtkachel verandert mee!”



Moderne houtkachel versus open haarden



Iets dat direct duidelijk wordt wanneer we de moderne houtkachel vergelijken met de haarden en kachels van 40 jaar terug. Het grote verschil zit hem tussen open en gesloten verbranding. De open verbranding die we zagen bij de traditionele open haard is niet meer van deze tijd en een bron van overlast. De open verbinding maakt het onmogelijk om het verbrandingsproces te optimaliseren. Hierdoor blijven de temperaturen relatief laag en het aantal schadelijke reststoffen dat overblijft hoog. Oude haarden verbruiken op deze manier veel brandstof en behalen slechts matige resultaat. Moderne houtkachels hebben een gesloten systeem waardoor er invloed kan worden uitgeoefend op het verbrandingsproces. De temperaturen worden veel hoger en het brandhout verbrand veel vollediger. Zo haalt u een moderne houtkachel veel meer warmte uit dezelfde hoeveelheid brandhout en gaat hier ook nog eens veel slimmer mee om!



Doordat de ruit van een moderne houtkachel warm wordt heeft de haard een groot oppervlak dat warmte kan afstralen aan de omliggende ruimte. Dit is een veel efficiëntere en gelijkmatiger manier van verwarmen. Zeker ten opzichte van de ouderwetse open haard scheelt dit enorm! Een moderne houtkachel behaalt een rendement van soms wel 90%! Dit betekent dat 90% van alle opgewekte warmte daadwerkelijk wordt gebruikt om de omliggende kamer te verwarmen. Dit is heel wat beter dan de schamele 10% tot 15% rendement die de open haard opbrengt!