Huawei patenteert smartphonescherm met baanbrekende camera technologie

Smartphonefabrikanten zijn al jaren naarstig op zoek naar de ultieme oplossing om tot een beeldvullend ontwerp te komen. De schermranden van mobiele telefoons zijn al sterk geminimaliseerd, maar de selfie-camera zorgt ervoor dat het vooralsnog onmogelijk is om de gehele voorzijde van het toestel uit schermoppervlak te laten bestaan.



Het Chinese Huawei heeft baanbrekende camera technologie gepatenteerd die een einde moet maken aan de controversiële notch (inkeping bovenaan het scherm) en alle alternatieven die hieruit zijn voortgevloeid, denk aan een pop-up camera en een punch-hole camera.



De gepatenteerde technologie maakt het mogelijk om de front-camera onder het scherm te plaatsen, ook wel een under-screen camera genoemd. Behalve de camera, worden ook de flitser en verschillende sensoren onder het scherm geplaatst. Om dit mogelijk te maken is het bovenste displaydeel transparant gemaakt.



Met deze technologie op zak kan Huawei haar technologische voorsprong verder vergroten, om zodoende het marktaandeel wereldwijd uit te kunnen breiden. Ondanks de continue aanhoudende negatieve berichtgevingen omtrent Huawei, die zijn voortgekomen uit de handelsoorlog tussen Amerika en China.



