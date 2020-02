Creatieve inspiratie voor textiele hobby’s op Handwerkbeurs in Zwolle

Het jaarlijks terugkerende evenement voor liefhebbers van textiele hobby’s vindt voor de 17e keer plaats in de IJsselhallen Zwolle. Van donderdag 13 februari tot en met zondag 16 februari is de Handwerkbeurs te bezoeken. De beurs groeit nog ieder jaar, dit jaar zijn er ruim 200 exposanten vertegenwoordigd uit binnen- en buitenland die samen een uitgebreid en zeer divers assortiment bieden.



De Australische quiltontwerpster Kathryn Kerr is aanwezig als speciale gast. Zij is bekend geworden met haar ‘365 Challenge Quilt’. Het project daagt quilters uit om een ​​jaar lang elke dag een quiltblok te maken om zo een ​​prachtige sampler-quilt samen te stellen. De bijzondere quilts zoals de ‘Aves’ van Kathryn zijn ook te zien op de beurs. Bovendien is er een mogelijkheid om een donatie te doen ten behoeve van de slachtoffers van de bosbranden in Australië.



‘Knitted Knockers’ zijn gebreide (of gehaakte) borstprotheses en komen oorspronkelijk uit Amerika, wereldwijd wordt dit initiatief en oorspronkelijke patroon opgepakt door breisters en haaksters om ze voor hun omgeving te gaan maken. Op de Handwerkbeurs is deze organisatie aanwezig en kun je het patroon ophalen om zelf mee te breien voor dit goede doel. Ken jij of ben jij een vrouw die deze gebreide of gehaakte borstprotheses goed kan gebruiken? Haal dan een gratis paar ‘Tricot Tieten’ op bij hun stand.



Naast alle nieuwigheden zijn ook oude technieken en ambachten te zien. Op het kantplein, ingericht door twee kantklosverenigingen, zijn doorlopend demonstraties kantklossen te zien. Belangstellenden kunnen zelf ook een paar klosjes leggen. Werken met een spinnenwiel lijkt ouderwets maar niets is minder waar. Steeds meer mensen spinnen hun eigen wol om mee te breien, haken of te weven. Er zijn demonstraties te zien en korte workshops te volgen waarin je leert omgaan met spinnenwiel en weefgetouw.



Op de beurs is praktisch elke textiele hobby vertegenwoordigd. Van breien en haken tot textielverf, borduren, quilten en patchwork maar ook vilten, naaimachines, spinnen, weven, kantklossen en frivolité. De laatste trends zijn te bewonderen ook nieuwe trends zoals Diamond Painting, plotteren en punchneedle zijn volop aanwezig.



Naast dat er op de beurs uitgebreid geshopt kan worden bij de vele stands, is er veel inspiratie te vinden bij de diverse boeklanceringen, meet & greets, workshops en demonstraties. Bekende auteurs van handwerkboeken zijn te vinden op de beurs, zoals de populaire mannelijke haakontwerper Dendennis. Ook opkomend haaktalent Amilishly is alle dagen op de beurs te vinden, andere namen zijn o.a. Hedy Kunst-Drost, Sophie Santoire, Tante Setje, Nienke Landman, Anja Toonen en Tassa van Riet.



Er zijn dit jaar een drietal exposities te bewonderen op de beurs. De Belgische ontwerpster Marie Suarez richt een tentoonstelling in met quilts en borduurwerken. Haar karakteristieke borduurontwerpen worden al vele jaren gepubliceerd in toonaangevende, internationale, tijdschriften. Tijdens de beurs zal Marie ook workshops geven.



Mixed Media Textielkunstenares Joke Hardenbol richt een expositie in waarbij tyvek en textiel centraal staan. Je kunt ook zelf aan de slag door mee te doen aan één van haar workshops.



Als laatste is er een fotografie tentoonstelling te zien van Janet Vermist. Als documentaire fotograaf, in 2015 afgestudeerd aan de Fotoacademie, heeft ze een langlopend project ‘Shetland Wool’ over wolproductie op Shetland. Een selectie van beelden is in de expositie te zien.



De Handwerkbeurs is open van donderdag 13 februari t/m zondag 16 februari 2020 van 10.00 tot 17.00 uur (op zondag tot 16.00 uur). Parkeren is gratis. Er rijden gratis pendelbussen tussen het station, het centrum en de IJsselhallen. Het adres van de IJsselhallen is Rieteweg 4 te Zwolle. Meer informatie is te vinden op de website www.handwerkbeurs.nl.