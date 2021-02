Lenovo bouwt nieuwe nationale supercomputer SURF

Na een aanbesteding heeft SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, Lenovo gekozen om de nieuwe nationale supercomputer te bouwen. De supercomputer geeft het wetenschappelijk onderzoek in Nederland nog meer rekenkracht. Het systeem krijgt een peak performance van 14 petaflop/s en wordt daarmee het krachtigste high-performance computing-systeem van Nederland.



Beide partijen hebben op 1 februari een overeenkomst getekend voor de bouw van de supercomputer. SURF heeft voor Lenovo gekozen vanwege het uitstekende voorstel op het gebied van prestaties en duurzaamheid. Hiermee kan, binnen het beschikbare budget, de grootste hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek worden gefaciliteerd.



Rekenkracht van 100.000 laptops



De supercomputer krijgt bijna 10 keer zoveel rekenkracht als zijn voorganger Cartesius: evenveel als 100.000 aan elkaar gekoppelde laptops. Onderzoekers voeren met de supercomputer zeer complexe berekeningen uit die met een ‘gewone’ computer onmogelijk zijn. Door gebruik te maken van de nieuwste generatie GPU’s (graphics processing units) is het systeem bovendien zeer goed bruikbaar voor machine learning. Op de hiervoor vaak gebruikte lage precisie hebben de GPU-nodes die in de supercomputer zitten zelfs een peak performance van 90 petaflop/s.



Walter Lioen, manager Research Services bij SURF: “De behoefte van onderzoekers aan rekenkracht, dataopslag en -verwerking groeit exponentieel. Bij het ontwerp van de nieuwe supercomputer staat de bruikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek voorop. Hij is dan ook niet ontworpen om zo hoog mogelijk in de top-500 snelste supercomputers ter wereld te komen. Bovendien moet het systeem geschikt zijn voor alle wetenschapsgebieden, van astronomie en onderzoek naar klimaatverandering tot medische en sociale wetenschappen. Daarnaast moet de supercomputer in de toekomst flexibel kunnen worden uitgebreid.”



Minder energiegebruik én betere prestaties



De nieuwe supercomputer wordt gebouwd op basis van Lenovo ThinkSystem servers met de nieuwste generatie AMD EPYC™ processoren (Rome en Genoa) en de nieuwste generatie NVIDIA GPU’s (A100). Voor SURF was een belangrijke vereiste voor de nieuwe supercomputer dat hij zo energiezuinig mogelijk moet zijn. De gebruikte waterkoelingstechnologie koelt het systeem af met zo’n 90%, waardoor veel minder luchtkoeling met ventilatoren nodig is. Dit verlaagt het energieverbruik en verhoogt tegelijkertijd de performance.



De installatie begint in februari 2021 en de nieuwe supercomputer is naar verwachting halverwege 2021 operationeel. Net als de huidige supercomputer Cartesius komt het nieuwe systeem in de Amsterdam Data Tower op het Amsterdam Science Park te staan.



Tina Borgbjerg, General Manager Benelux & Nordics, Lenovo DCG: “We zijn erg blij om bij te dragen aan een project dat niet alleen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland zal verrijken, maar ook een slimmer en dankzij onze waterkoelingstechnologie energiezuiniger systeem zal opleveren. De enorme kracht die deze nationale supercomputer zal leveren, toont onze kunde in HPC aan, en de schaal van deze deal bevestigt verder onze toewijding aan de Benelux-regio en aan Nederland.”



Het oudste deel van de huidige nationale supercomputer Cartesius is inmiddels ruim 7 jaar oud en daarmee al voorbij zijn economische levensduur. Het systeem is daarom aan vervanging toe. De bouw van de nieuwe supercomputer kan worden gerealiseerd dankzij een financiering van 18 miljoen euro van het ministerie van OCW (via NWO) en 2 miljoen euro uit eigen middelen van SURF.