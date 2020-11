ANP en Blauw Bloed brengen uniek fotoboek over prinses Beatrix en koninklijke kalender uit

Het Algemeen Nederlands Persbureau en EO-royaltyprogramma Blauw Bloed brengen dit najaar twee bijzondere koninklijke producten op de markt. In het fotoboek Beatrix: van prinses tot prinses is in 150 opvallende ANP-foto’s een portret van de (voormalige) vorstin gemaakt: van haar eerste babyfoto tot haar bruiloft, van vakanties tot staatsbezoeken. Koningshuisliefhebbers kunnen vanaf vandaag ook een koninklijke kalender voor 2021 bestellen, samengesteld door duizenden kijkers van Blauw Bloed. Beide producten zijn in beperkte oplage beschikbaar in de ANP fotowinkel.



Fotoboek Beatrix: van prinses tot prinses



Het fotoboek Beatrix: van prinses tot prinses toont het leven van prinses Beatrix in tien uiteenlopende thema’s. In 150 opvallende foto’s wordt het verhaal verteld van een vorstin die haar taak heel serieus nam, soms misschien afstandelijk overkwam, maar die ook warm en betrokken meeleefde met mensen die getroffen werden door verdriet. Het fotoboek geeft ook een tijdsbeeld, achter de foto’s zie je de Nederlandse samenleving veranderen. Van de mannen met hoeden die de kranten lezen waarin de geboorte van Beatrix wordt aangekondigd, tot de rookbommen op haar trouwdag en de krakersrellen bij haar inhuldiging. Al deze foto’s maken van Beatrix: van prinses tot prinses een feest der herkenning en niet alleen voor de volgers van het koningshuis.



ANP-beeldadviseur Leo Blom over het fotoboek: “Het bijzondere aan het fotoboek is dat het niet uitsluitend een lofzang is op het leven van Beatrix. Naast de hoogtepunten komen ook dieptepunten aan de orde.”



Beeldbank vol koninklijke foto’s



Het leven van Beatrix is grondig gedocumenteerd en in de beeldbank van het ANP ligt een schat aan materiaal. De redacteuren van het ANP en Blauw Bloed konden kiezen uit duizenden foto’s. Bij de keuze van de foto’s hebben zij zich laten leiden door verschillende overwegingen: sommige foto’s zijn gekozen vanwege hun historische betekenis. Bijvoorbeeld de eerste, wazige foto van prinses Beatrix en Claus von Amsberg, gemaakt in de tuin van Kasteel Drakensteyn. Andere foto’s staan in het fotoboek vanwege hun stilistische schoonheid. Maar alle foto’s hebben met elkaar gemeen dat ze iets vertellen over Beatrix. Of het nu een onderonsje met prinses Amalia is, haar ernstige blik tijdens een toespraak bij een staatsbezoek, of haar betrokken houding als ze een bezoek brengt aan slachtoffers van een ramp.



Kalender Een jaar met de Oranjes



De koninklijke kalender Een jaar met de Oranjes is op een unieke wijze tot stand gekomen: duizenden kijkers van Blauw Bloed hebben afgelopen weken massaal gestemd op hun favoriete foto’s voor in de kalender. De ANP-foto’s waarop kijkers konden stemmen, zijn gemaakt in de bijbehorende kalendermaand, een of twee jaar eerder. Bij de maand februari kon bijvoorbeeld gestemd worden op de meest recente foto van de Oranjes in Lech, in maart op het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Indonesië en in april op een Koningsdagfoto. De foto’s met de meeste stemmen zijn terug te vinden in Een jaar met de Oranjes.



Naast foto's van de koninklijke familie is de kalender gevuld met belangrijke, interessante en jaarlijks terugkomende gebeurtenissen rondom de Oranjes. Denk aan verjaardagen en jubilea maar ook staatsbezoeken en opvallende (nieuws)gebeurtenissen.



Het fotoboek en de kalender zijn vanaf nu te bestellen op https://fotowinkel.anp.nl/