Prinses Laurentien wil zich graag inzetten voor eenzame ouderen

Prinses Laurentien (1966) maakt haar vak van ‘goed doen’, hoewel ze dat geen goede omschrijving vindt. ‘Het is eerder meedoen’, zegt ze. Ze wil zich nu graag inzetten voor ouderen die eenzaam zijn, zo vertelt ze in het Magazine van KBO-PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Ze werd eind vorig jaar uitgeroepen tot meest invloedrijke filantroop van Nederland.



Er zijn nog nooit zo veel oudere mensen in onze samenleving geweest als nu. De handen van prinses Laurentien jeuken om daar meer mee te doen. ‘Ouderen zijn een onderbestede kracht in de samenleving. Als oudere en jongere mensen elkaar meer ontmoeten, dan geven we visies door en bouwen we aan geschiedenis. Daar zou ik graag iets mee doen.’



Zelf heeft ze inspirerende ouderen in haar directe omgeving: haar ouders zijn 81, haar schoonmoeder prinses Beatrix, is 80. Vitale en betrokken mensen met een schat aan ervaring, vertelt ze in het Magazine van KBO-PCOB. ‘Als ik hen vertel waar ik me mee bezighoud, krijg ik altijd iets terug dat mijn perspectief of inzicht vergroot. Oudere mensen overzien een langere tijd en ze hebben tijd. Dat is ontzettend belangrijk als je zelf vaak in een haastige stand staat.’



Mensen die alleen zijn hebben altijd al haar aandacht gehad. ‘Dan stel ik me voor hoe het is om soms een dag lang niemand te spreken, letterlijk je stem niet te gebruiken. Dat overkomt een schrikbarend aantal ouderen in onze samenleving en ik zou daar graag iets mee gaan doen. Want ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen hun verantwoordelijkheid is.’



Eind 2017 werd prinses Laurentien uitgeroepen tot meest invloedrijke filantroop van Nederland. Het juryrapport prees haar onder meer voor de oprichting van de stichting Lezen & Schrijven en voor de Missing Chapter Foundation. Die stichting geeft kinderen en jongeren een stem bij maatschappelijke vraagstukken, door ze in dialoog te laten gaan met leiders over hun vraagstukken.



Prinses Laurentien: ‘Het is niet alsof ik de oplossingen weet, ik help hooguit om er anders naar te kijken. Ik ben een vertaalster. De rode draad is steeds gelijkwaardigheid, en dat iedereen het recht heeft erbij te horen.’



Prinses Laurentien is getrouwd met prins Constantijn. Over hem zegt ze: “We zijn geïnteresseerd in dezelfde vragen over de samenleving, we delen daar veel over. Hij snapt mijn bevlogenheid en kijkt op zijn manier. Ik ben associatief, ik bouw de brug terwijl ik erop loop. Hij is beschouwender. Daarin is hij voor mij een ankerpunt, mentaal en emotioneel’



Over haar werk heeft ze uitgesproken opvattingen. ‘Ik werk niet voor goede doelen’, zegt ze. ‘Ik geloof daar niet in. Wat is het tegenovergestelde van goed doen? Fout doen? Er zijn problemen met mensen die in het verdomhoekje zitten: laaggeletterden, sommige ouderen, mensen met schulden, gedetineerden. Hun problemen raken ons allemaal.’



Iedereen kan bijdragen aan de samenleving vindt prinses Laurentien: ’Dit is onze samenleving en we moeten het samen oplossen. Goed doen is meedoen.’



