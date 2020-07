Zaandijk/Santo Tirso, 28 juli 2020



P e r s b e r i c h t



‘Eerste corona-dodend mondkapje bewijst ongelijk Nederland’



Wetenschappelijk onderzoek: Ad-tech kapje elimineert 99 procent Covid-19



ZAANDIJK/ SANTO TIRSO – De Nederlandse discussie over het wel of niet gebruiken van mondkapjes zou wel eens beslecht kunnen worden door het Ad-tech mondkapje uit Portugal. Wetenschappelijk onderzoek heeft recent aangetoond dat dit het eerste textiele mondkapje ter wereld is dat het Covid-19 virus doodt. Daarom gaat de Portugese producent het kapje in de hele EU beschikbaar stellen.



In Nederland brengt importeur Michael de Kloe dit Ad-Protect-P kapje sinds juni op de markt via de webshop premium-mondkapjes.nl. Toen als reactie op het gebrek aan mondkapjes in de zorg en de vele ondeugdelijke exemplaren die verkocht worden.



Nu blijkt uit onderzoek van het João Lobo Antunes Institute of Molecular Medicine (IMM) van de Universiteit van Lissabon dat het Ad-tech mondkapje het SARS-CoV-2 virus voor 99 procent elimineert. Zelfs na 50 wasbeurten en na een jaar lang gebruik. Eerder toonde het Institut Pasteur de Lille in Frankrijk al aan dat het kapje 95 procent van alle virussen neutraliseert. Dat komt door de innovatieve coating, gecombineerd met een antimicrobiële laag. Een andere laag filtert de aerosolen die via de lucht het virus verspreiden – ook al zo’n discussiepunt in Nederland.



De ontwikkeling van het hightech mondkapje is een samenwerkingsproject tussen textielfabriek Adalberto in Santo Tirso, het CITEVE technologisch centrum, het IMM, de Universiteit van Minho en moderetailer MO. Zij willen zoveel mogelijk mensen persoonlijke bescherming bieden tegen corona. De bekendmaking dat het kapje het Covid-19 virus doodt was groot nieuws in Portugal, Spanje en Frankrijk en haalde overal de kranten en de televisie.



In Nederland woedt juist een discussie tussen RIVM en kabinet enerzijds en burgemeesters, politieke partijen en andere deskundigen anderzijds over nut en noodzaak van mondkapjes. Het belangrijkste argument van tegenstanders is dat ze geen bescherming bieden tegen corona, terwijl mensen die kapjes dragen de afstandsregels niet in acht nemen. ,,Nederland blijft daarin een uitzondering in Europa en blijft beweren dat het niet werkt, maar bij dit mondkapje is nu wetenschappelijk aangetoond dat het wel afdoende bescherming biedt tegen corona”, zegt De Kloe. ,,Het beschermt gebruikers zelfs tegen aerosolen in de lucht, dus daarmee is ook de hele discussie daarover voorbij.”



Het gepatenteerde Ad-Tech mondkapje bestaat uit vier verschillende lagen die een schild tegen Covid-19 vormen. Ondernemer De Kloe heeft jarenlange ervaring in de Portugese textielindustrie en hoorde van het bijzondere initiatief in dat land. Volgens hem is het kapje ook nog eens duurzaam in vergelijking met weggooikapjes omdat het wasbaar en herbruikbaar is en er geen schadelijke stoffen in zijn verwerkt. De enige reden dat het niet door medische professionals gebruikt kan worden is omdat er in de EU geen wet- en regelgeving bestaat voor textiele mondkapjes.



Meer over het onderzoek van IMM is terug te vinden via de link: https://imm.medicina.ulisboa.pt/news/portugal-deve...