De KNLTB verlengt samenwerking met IT-partner Pink Elephant

De KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) verlengt de samenwerking met IT-dienstverlener Pink Elephant. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en omvat het beheer van de IT-infrastructuur, werkplekbeheer, hardware services en de eerstelijns servicedesk.



Pink Elephant was al verantwoordelijk voor leveranciersmanagement en het beheer van de IT-infrastructuur van de tennis- en padelbond. Als blijk van vertrouwen wordt de samenwerking per 1 januari 2021 uitgebreid met de eerstelijns servicedesk en hardware services. Beide diensten werden voorheen geleverd door de interne IT-afdeling van de KNLTB. Door deze operationele verantwoordelijkheden over te dragen aan Pink Elephant, kan de IT-afdeling van de KNLTB zich op onderwerpen van meer strategische aard richten.



“Dit is de derde achtereenvolgende overeenkomst met Pink Elephant. Dat toont aan hoe tevreden wij zijn over de samenwerking”, aldus Berend Betz, Manager ICT van KNLTB. “Pink Elephant heeft ons destijds succesvol begeleid in de transitie naar de huidige cloud omgeving. Ze kennen dus de IT-legacy, de huidige IT en onze business. Pink Elephant is een proactieve IT-partner waarmee altijd prettig is samengewerkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat de fijne samenwerking de komende jaren voortgezet wordt.”



Rob van Rinsum, Directeur Pink Elephant NL, hecht veel belang aan langdurige relaties met klanten. “Bij Pink Elephant geloven wij in een persoonlijke aanpak. Dat is alleen mogelijk omdat wij onze klanten goed kennen en hun business begrijpen. Een lange samenwerking zoals deze maakt de relatie alleen maar sterker en persoonlijker. We zijn zelfs lid van de Grand Slam Club van KNLTB, de businessclub voor tennisliefhebbers. En de KNLTB is natuurlijk een enorm gave organisatie om als klant te hebben!”



Over de KNLTB



De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is het overkoepelend orgaan van de tennis- en padelsport in Nederland. Er zijn ongeveer 1.700 tennisverenigingen en 590.000 tennissers en padelspelers aangesloten bij de KNLTB. Hiermee is de KNLTB de op één na grootste sportbond van Nederland. De KNLTB is gevestigd in Amstelveen en heeft ongeveer 90 medewerkers.



Over Pink Elephant Nederland



Pink Elephant ondersteunt haar klanten met de dagelijkse IT en faciliteert hun transformatie naar de cloud. De werkplek van de eindgebruiker is hierbij het startpunt. Met een persoonlijke aanpak zorgt Pink ervoor dat de eindgebruikers optimaal ondersteund worden door IT. Pink Elephant kent drie disciplines: Outsourcing, Professional Services en Hardware & Software Services. Er werken momenteel ruim 150 mensen. Het bedrijf heeft vestigingen in Naarden en Den Bosch. Sinds kort is Pink Elephant onderdeel van Broad Horizon.