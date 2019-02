Tweede Kamer wil calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer

De Tweede Kamer wil een zogeheten calamiteitenregeling die het voor werkgevers mogelijk maakt om werknemers bij onwerkbaar weer - zoals een strenge vorstperiode - via een werkloosheidsuitkering door te betalen. De oproep hiertoe door de ondernemersorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven OSB heeft bij de Kamer gehoor gevonden. Een motie van CDA en ChristenUnie heeft gisteren brede steun van de Kamer gekregen; alleen de PVV stemde tegen.



Met de komst van de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) dreigt een laagdrempelige regeling te verdwijnen. Voor bijvoorbeeld glazenwassersbedrijven kan dat grote gevolgen hebben. Bij een langdurige vorstperiode kan het voortbestaan van bedrijven in gevaar komen, buiten de schuld van bedrijven of werknemers om, met alle gevolgen voor betrokken werknemers van dien. Als er buiten niet gewerkt kan worden, valt de omzet van een glazenwassersbedrijf volledig weg. Vaak is er geen vervangend werk voorhanden. Een calamiteitenregeling maakt het mogelijk deze periode voor werknemers en ondernemers financieel te overbruggen. Voor werknemers betekent het dat zij hun loon krijgen doorbetaald als de weersomstandigheden werken onmogelijk maakt. OSB staat een regeling voor waarbij de WW-premie door de werkgevers in de bedrijfstak zelf wordt betaald. Nu de motie is aangenomen zal OSB in gesprek gaan met de politiek over de verdere uitwerking.