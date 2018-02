Ontdek de Middeleeuwen in het Museon tijdens de voorjaarsvakantie



In het Museon in Den Haag is tijdens de voorjaarsvakantie veel te zien en te doen! Naast grote publiekstrekkende tentoonstellingen als ‘Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen’ en National Geographic ‘Photo Ark’ van Joel Sartore worden er veel activiteiten voor het publiek georganiseerd.



Het Theatergezelschap Mar&Co speelt de familievoorstelling ‘Ridder Ruben en de Verdwenen Zon’ op 25 en 28 februari en 4 maart aanstaande.



Ridder Ruben is een combinatie van een workshop en een theatervoorstelling, voor iedereen vanaf 4 jaar. Het vakantieprogramma is te lezen op www.museon.nl.



Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen



In ‘Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen’ worden vooroordelen weggenomen. Deze periode, van 500 tot ongeveer 1500 na Christus, wordt vaak afgeschilderd als een donker, somber tijdperk. Maar dat is niet terecht. In de Middeleeuwen vonden innovaties plaats op allerlei terreinen, van techniek tot politiek, waarvan we tot op de dag van vandaag de effecten bemerken. De expositie Ridders en Kastelen biedt een nieuwe kijk op een periode die grote invloed heeft gehad op de wetenschap, cultuur en sociale geografie van het huidige Europa. De expositie is geschikt voor jong en oud en is te zien tot en met 2 september 2018.



De tentoonstelling ‘Photo Ark’ van Joel Sartore is een ontroerend en visueel krachtig project met studioportretten van dieren, dat zich richt op de fotografie van bedreigde soorten. Sartore fotografeert elke diersoort tegen een zwarte of witte achtergrond. Zo krijgen ze allemaal evenveel gewicht, van een nietig kikkertje tot een machtige olifant. De fotograaf wil met Photo Ark mensen inspireren om deze dieren te beschermen. Bijzonder gegeven is dat het Museon naast de portretfoto’s ook dieren uit de natuurhistorische collectie van het museum toont.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.