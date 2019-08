Europese primeur: eerste elektrisch aangedreven radiografische maaier

Eerste volwaardige betaalbare elektrische maaier beleefd zijn primeur op de GTH beurs. Machines4Green komt op de beurs Groen Techniek Holland met een Europese primeur: de Raymo Elektrisch aangedreven radiografische maaier.



De basis machine heeft naar keuze een Hybride (56 Ah) of volledige Electrische (120 Ah) aandrijfunit die bovendien uitwisselbaar zijn. De voorop gemonteerde maaiunit heeft elektrisch aangedreven messen. Met een volledig opgeladen batterij kan 4 tot 4,5 uur worden gemaaid. De batterij unit kan halverwege de dag worden vervangen door een reserve exemplaar. ’s Nachts kunnen beide units worden opgeladen.



Het maaidek neemt 104cm mee en de machine is slechts 51cm hoog, wat hem ook zeer geschikt maakt voor het onderhoud van zonneparken. Deze markt is al lang op zoek naar een volwaardige elektrisch aangedreven machine. Want wees nou eerlijk waar past een elektrisch aangedreven maaier nauw beter dan op een zonnepark.



Omdat de Raymo als werktuigdrager is ontworpen kan de machine in de toekomst ook worden voorzien van andere aanbouwdelen. Machines4Green heeft de machine aangemeld voor de Vamill lijst 2020.



Machines4Green importeert Spider en Raymo radiografisch bestuurde maaiers voor de Benelux markt. Deze maaiers zijn uitermate geschikt voor het maaien van taluds en voor het onderhoud van zonneparken. Vanwege de radiografische besturing hoeft bedienend personeel niet zelf meer op steile hellingen en onder zonnepanelen te werken.