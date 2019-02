Daria Bukvić zet publiek op toneel rond de voorstelling Onze Straat

Regisseur Daria Bukvić van Het Nationale Theater in Den Haag gaat de samenwerking aan met toneelschrijver Nathan Vecht. Hij heeft een nieuwe tekst geschreven op basis van het populaire Amerikaanse toneelstuk Our Town van Thornton Wilder. Alleen de eerste en de laatste zin zijn overeind gebleven in het script. Voor de rest is het een hele nieuwe tekst geworden. Onze Straat gaat op zaterdag 16 maart in première in Theater aan het Spui en is vervolgens te zien in schouwburgen door heel Nederland. Het publiek zit niet in de zaal, maar zit rond het speelvlak op het toneel. In de voorstelling spelen tien acteurs waaronder Tamar van den Dop, Nazmiye Oral, Romana Vrede en Stefan de Walle.



“Met deze nieuwe tekst bewijst Nathan Vecht zich wederom als één van de meest getalenteerde toneelschrijvers van zijn generatie", vertelt Bukvić. Onze Straat is een coproductie van Het Nationale Theater in samenwerkin met Adelheid+Zina. De voorstelling gaat over een straat, in een stad, ergens in Europa. Een straat zoals er duizenden zijn, met een avondwinkel, een wasserette en bewoners die wel een voordeur maar niet hun leven delen. In drie grote scènes zien we hoe de tijd door de straat heen trekt. Gedurende de avond leren we negen bewoners kennen. We zien hoe hun levens zich in twaalf jaar ontwikkelen. En hoe om hen heen de straat verandert: mensen verhuizen, er ontstaan liefdes, kinderen worden geboren, ouderen sterven. Niets blijft zoals het is, maar het leven gaat door.



Het publiek zit rondom de acteurs op het toneel. Tussen de scènes worden hapjes en drankjes uitgedeeld. Het van dichtbij volgen van een intieme voorstelling op het toneel in een verder helemaal lege schouwburg, zorgt voor een onvergetelijke theaterbelevenis.’



Onze Straat is een nieuwe toneeltekst van Nathan Vecht (Kunsthart, Aquarium, In de ban van Broadway), gebaseerd op de Amerikaanse klassieker Our Town van Thornton Wilder.



Kijk voor meer informatie op www.hnt.nl/onzestraat



Credits



van: Het Nationale Theater i.s.m. Adelheid+Zina



tekst: Nathan Vecht



regie: Daria Bukvić



met: Scott Beekhuizen, Ali çifteci, Joy Delima, Tamar van den Dop, Antoinette Jelgersma/ Marisa van Eyle, Yela de Koning, Nazmiye Oral, Romana Vrede, Stefan de Walle, Mark Lindeman