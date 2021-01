Gabriël Scharis uitgeroepen tot beste trouwfotograaf van Nederland

DEN HAAG, 5 januari 2021 - De International Society of Professional Wedding Photographers (ISPWP) heeft Gabriel Scharis uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf van Nederland. De Haagse fotograaf staat bovendien op de tiende plaats in de wereldranglijst van beste trouwfotografen en is op een Franse trouwfotograaf na, de beste van Europa.



Scharis werd in 2018 tijdens de Masters of Wedding Photography ook al uitgeroepen tot beste bruidsfotograaf van de Benelux. In 2020 werd zijn bedrijf WeddingStudios tijdens de International Wedding Awards verkozen tot het beste trouwbedrijf ter wereld op het gebied van fotografie.



De ISPWP is een organisatie waarbij de beste trouwfotografen ter wereld zijn aangesloten. Leden moeten altijd door een andere fotograaf worden aanbevolen. Gabriël Scharis is sinds 2016 lid, nadat hij werd voorgedragen door collega Ashvin, bekend van RTL4-programma ‘Het perfecte plaatje’.



Bij de jaarlijkse verkiezing beoordeelt steeds een andere, ervaren, internationale fotojury het werk van de duizend beste trouwfotografen in de wereld. Dat maakt het extreem moeilijk om een award te winnen. Door het steeds veranderen van zijn stijl wist Gabriël in de afgelopen vier jaar vele prijzen binnen te slepen.



Over Gabriël



Gabriel geniet van de trouwfeesten die hij vastlegt. ,,Ik hou van de emoties en van de gezelligheid, de warmte van families en de liefde voor elkaar die voelbaar is”, vertelt hij. ,,Een knuffel of een aanraking kan deze emotie op een foto juist zo mooi maken.



Ik positioneer mezelf zo, dat je als bruidspaar dat exacte moment ook echt weer voelt zodra je de foto terug ziet. Dat is waar ik het voor doe, een bruidspaar een blijvende herinnering kunnen geven, niet alleen in een stilstaand beeld, maar met een heel verhaal erin.”



Gabriël is zelf drie maanden geleden getrouwd. Ondanks de coronamaatregelen was het een prachtige dag, al was het voor hem lastig om de fotografie uit handen te geven. Vanwege de beperkingen is foto’s maken op bruiloften in coronatijd geen gemakkelijke klus. ,,Maar ik ben gek op uitdagingen”, stelt hij.



Bekijk het werk van Gabriël op: www.trouwfotograaf.nl.