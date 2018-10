Nieuwe online broker goedkoopste van Nederland

AMSTERDAM – Dankzij dalende tarieven van online brokers kunnen particuliere beleggers steeds goedkoper zelfstandig handelen in aandelen. De nieuwe online broker die via Tradealot in het eerste kwartaal van 2019 van start gaat, gaat die tarieven nog verder verlagen en wordt daarmee de goedkoopste van Nederland.



Voor het nieuwe platform hebben zich in de laatste maanden al meer dan 20.000 beleggers als potentiële klant op de wachtlijst ingeschreven. Tradealot brengt geen hoge commissies of andere verborgen kosten in rekening, maar simpele lage tarieven. Daardoor dalen de kosten met 50 tot 70 procent ten opzichte van de goedkoopste online broker van dit moment en wordt het rendement op beleggen hoger.



,,Op het gebied van online brokers is een race naar nul gaande. Toch zien wij ruimte in de markt voor een goedkopere speler,” stelt oprichter Paul Lamain van Tradealot. ,,Omdat kosten voor beleggers nu eenmaal een belangrijk aspect vormen, verwachten we een aanzienlijk marktaandeel te bemachtigen. Elke keer als er een goedkopere online broker komt zie je dat er een golf van klanten overstapt.”



Vanwege de lage rentestanden op spaargelden neemt de belangstelling van particulieren om zelf te beleggen de laatste jaren enorm toe. Vroeger moesten particuliere beleggers via banken of tussenpersonen handelen op de effectenbeurzen. Dat kon alleen tegen hoge tarieven. Met de komst van online brokers kregen particulieren beleggers meer mogelijkheden om zelf te handelen en daalden de kosten fors. Als eerste online broker kwam Binck, daarna handelsplatforms als Alex, Lynx en DeGiro, momenteel de goedkoopste online broker.



De tarieven van Tradealot zullen aanzienlijk lager zijn dan die van de huidige partijen, stelt Lamain. Die bedragen soms nog 2 tot 3 procent van de transactiewaarde. ,,Jarenlang zijn beleggers een spreekwoordelijke poot uitgedraaid door enorm hoge tarieven te rekenen voor zelfstandig beleggen. Er is in vroeger tijden op die wijze veel geld verdiend over de rug van beleggers. Nu het handelen via online brokers fors groeit ten opzichte van het traditionele bank beleggen, krijgen mensen steeds meer inzicht in de daadwerkelijke kosten. Op die kosten valt nog veel te bezuinigen,” zegt hij.



Paul Lamain werkte eerder bij een grote wereldwijd opererende online broker en een Europese institutionele vermogensbeheerder. Voor zijn nieuwe platform werkt Lamain samen met een Europees gereguleerde online broker die tevens over een bankvergunning beschikt. In de Raad van Advies van Tradealot zitten zwaargewichten als voormalige financieel bestuurder Drs. Bob van der Mast en oud AFM-hoofd onderzoek Prof. Dr. Jaap Koelewijn. Tradealot richt zowel op professionals als beginners en lanceert naast het online platform een app voor mobiele gebruikers. Klanten kunnen er binnen een dag een gratis rekening openen.



Geïnteresseerde beleggers die willen worden geïnformeerd over de start van deze online broker kunnen zich op de wachtlijst inschrijven via: www.obligatiehouders.nl.



EINDE PERSBERICHT