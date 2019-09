World Cleanup Day 2019 – Nederlandse jeugd levert grote bijdrage

ZALTBOMMEL – Deze zaterdagochtend vond in Zaltbommel het landelijke startschot plaats van de tweede editie van World Cleanup Day. In totaal werden er in heel Nederland ruim 1.100 opruimacties georganiseerd en waren er meer dan tienduizend vrijwilligers op de been. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door de jeugd, die massaal meewerkte deze dag. De Plastic Soup Foundation en SodaStream gaven eerder deze week al aandacht aan wegwerpplastic door met basisscholen een educatieprogramma in te zetten en opruimacties te organiseren. Gezamenlijk hebben de ruim duizend kinderen zo’n 16.000 stuks plastic afval ingeleverd vandaag.



Naast vele opruimacties was er vandaag ook aandacht voor plasticsoep oplossingen op het ‘Solution Square’ in Zaltbommel. Hierbij toonden partijen als The Great Bubble Barrier (een installatie waarmee plastic naar het wateroppervlak wordt gedreven om het op te kunnen schonen) en SodaStream hun oplossingen. Het merk onthulde een wensboom, waarin tientallen kinderen hun duurzame wensen als message in a bottle in de boom hebben opgehangen.



Tasjes, flesjes en sigarettenpeuken



Scholen in Maasbree, Hardinxveld-Giessendam en Zaltbommel kregen deze week bezoek van de Plastic Soep Bus, volgden een gastcollege en speelden een ‘Trash Hunt Game’. Hiermee verzamelden zij spelenderwijs plastic zwerfafval. Net zoals vorig jaar waren sigarettenpeuken, plastic tasjes, flesjes en verpakkingen van voedingswaren de meest gevonden voorwerpen. Tamara Kroon (SodaStream, Marketing Manager Benelux): ‘Deze week hebben we ons samen met de jeugd hard gemaakt voor een schonere toekomst. Zij gaan het verschil maken en daarom is het belangrijk om juist hen bewust te maken van de impact van wegwerpplastic. ’



67 miljard besparen in 2025



Naast opruimacties is het ook van groot belang dat bedrijven het gebruik van wegwerpplastic terugdringen en oplossingen bieden. Afgelopen week sprak de CEO van Pepsico, het moederbedrijf van SodaStream, de ambitie uit om in 2025 zo’n 67 miljard plastic wegwerpflessen bespaard te hebben. ‘Met onze ‘Beyond the Bottle’ strategie gaan we ervoor zorgen dat mensen hun dorst kunnen lessen zonder dat daar wegwerpplastic voor nodig is. We hebben nog wat stappen te zetten maar we zijn op de goede weg’. Wereldwijd komt zo’n 80% van al het plastic afval van land in de zee terecht (bron: Plastic Soup Foundation). De internationale opruimacties rondom World Cleanup Day hebben daarom niet alleen als doel om de plasticsoep terug te dringen maar ook om mensen te stimuleren in het dagelijks leven voorzichtiger om te gaan met wegwerpplastic en na te denken over oplossingen.



Voor meer informatie over World Cleanup Day kijk op www.worldcleanupday.nl