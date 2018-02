Kappers bedanken vertrekkend voorzitter MKB-Nederland

Op 1 februari legde Michaël van Straalen zijn functie als voorzitter van MKB-Nederland neer. De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) prijst Van Straalen voor zijn inzet en oprechte betrokkenheid bij kappers en ander midden- en kleinbedrijf.



Bijna twaalf jaar heeft Van Straalen zich in meerdere rollen bij MKB-Nederland ingezet voor het midden- en kleinbedrijf. Sinds 2013 deed hij dat als voorzitter. ANKO-voorzitter Jan Franssen: ”Wij hebben in Michaël altijd een formidabele partner gehad als het ging om de belangen van kleine ondernemers. Hij was en is oprecht betrokken bij de hardwerkende mkb’ers en draagt voortdurend uit dat zij de ruggengraat zijn van de Nederlandse economie.” Ook ANKO-directeur Wijnand van Unen is vol lof over Van Straalen: “Hij was het die onze wensen en ideeën over regeldrukvermindering ter harte nam en zich vervolgens hard maakte voor initiatieven als de mkb-toets en de vermindering van de loondoorbetalingsverplichting. De ANKO-kappers en ik persoonlijk zijn hem dankbaar voor zijn voortdurende inzet voor het mkb.”



Van Straalen heeft aangegeven dat hij vindt dat MKB-Nederland een sterker profiel nodig heeft, dichter bij ondernemers. Naar eigen zeggen ervaart hij als voorzitter binnen de samenwerking met VNO-NCW te weinig ruimte om daaraan verder vorm en inhoud te geven.



De ANKO deelt de wens van Van Straalen en volgt de komende tijd met grote belangstellingen de ontwikkelingen binnen MKB-Nederland.