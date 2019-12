United Wardrobe breidt uit met baby- en kinderkleding

Utrecht, dinsdag 3 december 2019 - Deze maand introduceert het grootste online tweedehands modeplatform van Nederland een nieuwe sectie speciaal voor baby- en kinderkleding. Met de introductie van deze nieuwe sectie wil United Wardrobe haar missie versterken: tweedehands kleding de norm voor iedereen.



United Wardrobe: het antwoord op een duurzame vraag van consumenten

Het Nederlandse United Wardrobe is hét nummer één platform voor het kopen en verkopen van tweedehands kleding. Dat blijkt wel uit de cijfers: het platform heeft meer dan 3,5 miljoen gebruikers en verwerkt gemiddeld meer dan 100.000 transacties per maand. Met 75% van haar kopers en verkopers in de leeftijdscategorie van 16 tot 24, is United Wardrobe het platform for the generation Z, ook wel de Instagram generatie genoemd. Daarnaast is uitbreiding naar andere markten inmiddels gemaakt en wordt het platform sinds 2018 in België, Duitsland en Frankrijk erg goed ontvangen.



Tweedehands mode voor iedereen

Met de introductie van de nieuwe sectie voor tweedehands baby- en kinderkleding wil United Wardrobe het bewust kopen van tweedehands kleding onder ouders stimuleren. Door tweedehands baby- en kinderkleding aan te bieden groeit United Wardrobe mee met haar gebruikers. Daarnaast geeft het bedrijf ouders de optie eenvoudig tweedehands kleding voor hun kinderen te kopen. Zo hopen we bij te dragen aan de eerste generatie die zonder fast fashion opgroeit.



De nieuwe afdelingen die United Wardrobe toevoegt voor ouders en hun kinderen zijn jongens, meisjes, unisex en baby’s. Het platform heeft in deze nieuwe sectie uiteraard dezelfde functies als in de volwassenen sectie. Zo kan er gefilterd worden op verschillende maten, prijzen en producttypes – zoals jurkjes, jeans, schoenen, et cetera.



Daarnaast kunnen kopers eenvoudig betalen met iDEAL, Paypal of Creditcard en ontvangen verkopers automatisch hun verzendlabel in hun mailbox.



Let's put second-hand fashion first!

United Wardrobe voldoet aan de wens van steeds meer consumenten om bewust om te gaan met hun kleding. Hergebruik wordt de norm en een platform als United Wardrobe faciliteert dit op slimme en toegankelijke wijze. “De moderne consument wil er altijd hip uitzien, maar is zich ook steeds bewuster van de vervuilende factor van nieuwe kleding. Zij vinden hun oplossing in het kopen van tweedehands kleding. Daarnaast blijft er zo geen stapels kleding ongedragen in de kast liggen en verdienen ze wat extra’s door deze kleding te verkopen,” aldus Sjuul Berden, CEO en oprichter van United Wardrobe