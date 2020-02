Carnaval wordt een fijnfisjenie bij Omroep Brabant

Ook dit jaar staat Omroep Brabant weer in het teken van hét feest van het jaar. Van vrijdagmiddag 21 februari tot en met woensdagmiddag 26 februari beleef je 24 uur per dag carnaval op web, app, radio en TV. Met verslaggevers die in heel Brabant te vinden zijn op de leukste feesten en bij de echte carnavalsvierders. En natuurlijk ook de grote optochten LIVE op TV en internet.



3 Uurkes Vurraf



De aftrap van het Brabantse carnaval is traditiegetrouw ‘3 Uurkes Vurraf’. Drie uur lang de allerbeste en meest populaire carnavalsmuziek van 2020. Met o.a. Gebroeders Ko, Snollebollekes, Lamme Frans, Deurzakkers, Lawineboys, Rene Schuurmans en natuurlijk de winnaar van Kies je Kraker van dit jaar. Op vrijdagmiddag 21 februari om 15.00 uur start de LIVE uitzending van 3 Uurkes Vurraf vanuit hotel Pullman Eindhoven Cocagne via internet, TV, radio en Facebook.



Vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur is ‘2 Uurkes Vurgloeie’ op radio en TV te zien en horen. Maarten Kortlever en Koen Wijn nemen een kijkje achter de schermen bij 3 Uurkes Vurraf, spreken tal van carnavalsartiesten en draaien uiteraard de grootste carnavalskrakers van dit jaar.



Carnavalsoptochten



Natuurlijk is er op Omroep Brabant ook weer veel aandacht voor de mooiste carnavalsoptochten:



-Zaterdag 22 februari vanaf 13.30 uur LIVE: optocht Eindhoven



-Zaterdag 22 februari vanaf 19.30 uur LIVE: de lichtjesoptocht in Standdaarbuiten



-Zondag 23 februari vanaf 10.30 uur: optocht Roosendaal



-Zondag 23 februari vanaf 13.30 uur LIVE: optocht Tilburg



-Maandag 24 februari vanaf 10.30 uur: optocht Prinsenbeek



-Maandag 24 februari vanaf 14.00 uur: LIVE optocht Den Bosch



-Dinsdag 25 februari vanaf 10.30 uur: optocht Breda





Omroep Brabant werkt hierbij samen met met lokale/streekomroepen ZuidWest TV, Dtv, ETV en Baronie TV voor de optochten van Roosendaal, Den Bosch, Prinsenbeek en Breda.



Alle optochten zijn niet alleen op TV te zien, maar ook te volgen op omroepbrabant.nl en Facebook en terug te kijken via uitzending gemist op onze website.



Kruikenstad in Koor



Omroep Brabant zendt Kruikenstad in Koor dit jaar weer LIVE uit. Het meezingevenement op de Heuvel in Tilburg. Maandagavond vanaf 20.11 uur kun je thuis meezingen met de grootste hits en klassiekers, zo hard als je wilt want alles wordt ondertiteld.



Fijnfisjenie Café



Op tv en online, iedere carnavalsdag vanaf 13.00 uur: het Fijnfisjenie Café met Betty van den Oetelaar en Jordy Graat LIVE vanuit Son. Het gezelligste carnavalscafé van Brabant. Vier dagen feest, samen met veel bezoekers en artiesten. We laten de mooiste optochten zien en schakelen met de verslaggevers die met het Brabants Buske de hele provincie doorcrossen. Na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer de tickertape onderin beeld vol met gezellige carnavalsgroeten en foto’s!



Dweilradio



Ook op de radio is het 24 uur per dag carnaval. Vanuit de speciale radiostudio in het Fijnfisjenie Café brengen we carnaval bij je thuis of in de auto. De hele dag brengen we de sfeer vanuit de provincie, draaien we uiteraard carnavalsmuziek en spelen we ook nog tal van spelletjes. Daarnaast komen er ook vele leuke van gasten langs in de studio en hebben we live optredens.



Kullekestocht



Op 22 maart sluiten we het carnavalsseizoen af met een halfvastenoptocht: Kullekestocht, LIVE vanuit Molenschot. Daarvoor nodigen we alle eenlingen en duo's uit van de optochten in Brabant om nog één keer hun ding te doen in een feestelijke optocht. Meedoen? Stuur een email naar fijnfisjenie@omroepbrabant.nl



#Fijnfisjenie



Deel je foto met #fijnfisjenie en maak kans om hem terug te zien op TV of social media van Omroep Brabant.



Meer informatie over carnaval 2020 bij Omroep Brabant



Op internet is er een speciale carnavalssite omroepbrabant.nl/carnaval2020 waar je precies terug kunt zien wat er op Omroep Brabant te zien en horen is tijdens carnaval.