Prinsjesdag: bestendige lijn in het waterbeheer

De waterschappen zijn blij met de aandacht voor water in de Miljoenennota. Het kabinet toont op deze Prinsjesdag een bestendige lijn in het waterbeleid. Hoognodig, want de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengen zetten het werk van de waterschappen op scherp. De Unie van Waterschappen roept op om in het aangekondigde Investeringsfonds voldoende middelen beschikbaar te stellen voor waterbeheer en klimaatadaptatie.



Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Waterschappen vangen de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op om Nederland veilig en bewoonbaar te houden. De scenario’s gaan uit van zeespiegelstijging en frequenter extreem weer. De praktijk laat zien dat droogte en wateroverlast al aan de orde van de dag zijn en tot grote schade leiden. Om te kunnen blijven zorgen voor stevige dijken en voldoende, schoon water moeten we als waterschappen dan ook alle zeilen bijzetten. Daarbij zijn investeringen nodig voor de lange termijn.”



Waterrobuust Nederland



De waterschappen putten vertrouwen uit de samenwerking met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), die veel aandacht heeft voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Waterschappen werken hard om het waterbeheer op orde te houden en mee te laten groeien met klimaatverandering. Ze brengen samen met gemeenten en provincies kwetsbare plekken bij extreem weer in kaart en stellen uitvoeringsplannen op om deze aan te pakken. Internationaal wil de minister met de Global Commission on Adaptation tot concrete acties komen die kwetsbare gebieden wereldwijd weerbaar maken. Ook de waterschappen zetten zich hier internationaal voor in met het Blue Deal-programma samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.



Deltaprogramma



Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2020 gepresenteerd met plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. Dat vraagt om aanpassingen in de inrichting van Nederland. Om Nederland de best beschermde delta in de wereld te laten blijven is vooruitkijken nodig. De waterschappen steunen deze aanpak: anticiperen op veranderende omstandigheden zit in het DNA van de waterschappen. Er komt een Kennisprogramma Zeespiegelstijging dat invulling geeft aan de wens voor meer aanvullend onderzoek naar de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging.



Waterkwaliteit



Het gaat steeds beter met de waterkwaliteit in Nederland, maar we zijn er nog niet. In het water zitten nog geregeld te veel gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, evenals andere chemische stoffen, medicijnresten en microplastics. De waterschappen zijn blij met de extra middelen van 38,8 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het stimuleren van de toepassing van maatregelen bij agrariërs binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit.



Inzet op duurzaamheid



De waterschappen waarderen de aandacht voor een gezonde bodem en het tegengaan van bodemdaling in de Miljoenennota. Er komt extra geld beschikbaar om maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren. Deze middelen komen boven op de Klimaatenvelop die bij Regeerakkoord beschikbaar is gesteld. Waterschappen hebben een actief klimaat- en energiebeleid om zoveel mogelijk bij te dragen aan het verantwoord omgaan met energie en grondstoffen.



Rogier van der Sande: “In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn. We zijn al één van de grootste leveranciers van biogas in Nederland, plaatsen windmolens en zonneweiden en bieden met aquathermie een kansrijk alternatief voor aardgas.”



Circulaire economie



Het kabinet maakt in 2020 eenmalig 80 miljoen euro vrij om circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren te stimuleren en 8 miljoen euro voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen. Waterschappen werken volop mee aan de ambitie om te komen tot een klimaatneutraal en circulair Nederland in 2050. Ze zijn koplopers op het gebied van het terugwinnen van (schaarse) grondstoffen uit afvalwater zoals fosfor, cellulose, alginaat, bioplastics en biomassa en ook zoet water. Daarnaast reduceren waterschappen de CO2-uitstoot fors door steeds meer circulair en klimaatneutraal in te kopen, te ontwerpen en te bouwen. Waterschappen doen ook mee aan de aanpak van de CO2-uitstoot in veenweidegebieden.



De waterschappen werken in concrete projecten rond thema’s als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie samen met het Rijk, gemeenten en provincies in het Interbestuurlijk Programma.