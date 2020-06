Tentoonstelling over eten en drinken op het spoor in Spoorwegmuseum

[VIDEO] Een kopje koffie in de trein, een tosti in de stationsrestauratie of een luxe diner met truffels in de Oriënt Express. Het Spoorwegmuseum brengt alle verhalen over eten en drinken in de trein bij elkaar in de tentoonstelling Tosti’s Truffels Treinen. In de tentoonstelling toont het museum een collectie, waaronder een aantal internationale restauratierijtuigen, serviezen, menukaarten, perron karren, affiches, foto’s en nog veel meer. De tentoonstelling is aangepast aan de eisen van de 1,5 meter samenleving en te zien van 23 juni t/m 15 november 2020.