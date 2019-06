VEH: Wijkaanpak uur van de waarheid voor klimaatakkoord



Amersfoort, 28 juni 2019 – Gemeenten moeten in 2021 aangeven welke wijken op termijn van het aardgas worden afgesloten. Pas bij deze wijkaanpak zal duidelijk worden of de intenties van het vandaag gepresenteerde klimaatakkoord leiden tot een voor iedereen haalbare en betaalbare energietransitie. “De wijkaanpak wordt voor huiseigenaren het uur van de waarheid” zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. “Pas dan wordt duidelijk wat alle plannen in de praktijk gaan betekenen voor individuele huiseigenaren. Daarom gaan wij het kabinet houden aan hun beloftes over forse beperking van de kosten, voordelige financiële regelingen en een lagere energiebelasting. Belangrijk is dat de ruim vier miljoen huiseigenaren serieus worden betrokken bij de verduurzamingsoperatie. Dit betekent dat niet over hun rug, maar samen met hen wordt besloten”.



Na de recente sterke verhoging van de energiebelasting voelt de aangekondigde belastingverlaging voor veel huishoudens als een ‘sigaar uit eigen doos’. Daarom is cruciaal dat het kabinet de garantie geeft dat de belastingmaatregelen op de energienota de komende jaren niet leiden tot een lastenstijging. Dit moet ook gelden voor het groeiend aantal huishoudens dat wordt aangesloten op stadsverwarming. Het warmtetarief daarvan is gekoppeld aan de ontwikkeling van de gasbelasting.



Vooruitlopend op de wijkaanpak kondigt het kabinet een isolatiestandaard aan die huiseigenaren duidelijkheid moet geven tot welk niveau hun huis geïsoleerd moet worden om van het aardgas te kunnen. “Het is goed dat hier aandacht voor is. De beste energiebesparing is immers de energie die je niet verbruikt. Maar belangrijk is dat de isolatiestandaard bouwkundig en kostentechnisch haalbaar is. We willen geen onrealistische eisen waar veel mensen met de beste wil van de wereld niet aan kunnen voldoen en die veel meer kosten dan nodig is.”



Het Klimaatakkoord spreekt van ‘een uiterst ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave die iedereen raakt en waarvoor betrokkenheid, bereidheid en draagvlak onmisbaar is.’ “Daarom is het zo belangrijk dat het kabinet niet vlucht in boetes, verboden en extra heffingen maar dat huiseigenaren worden verleid om ze te realiseren”, zegt Cindy van de Velde.