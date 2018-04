Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen van Tante Zus’

Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen vanTante Zus’



Het Museon in Den Haag opent op 25 april de verzetstentoonstelling ‘De onderduikkinderen van ‘Tante Zus’, over de Haagse schilderes en verzetsheldin Ru Paré (1896-1972). Deze onafhankelijke vrouw zag in 1942 dat haar Joodse vrienden en hun gezinnen steeds verder in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden van onderduikadressen voor hun kinderen. De tentoonstelling is te zien tot en met 16 september 2018.



Onder de schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde ze een netwerk op van onderduikadressen door heel Nederland en redde in totaal het leven van 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen tot Jaar van Verzet, eert het Museon Ru Paré met de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen van Tante Zus’, over deze bijzondere en dappere vrouw. Ru Paré staat symbool voor het vergeten vrouwelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ze was een gevierd kunstenares, die tijdens de Duitse bezetting haar schilderkist gebruikte om de levens van 52 joodse kinderen te redden.



Erkenning



In 1945 kreeg Ru Paré de Gerrit van der Veen-medaille uitgereikt en in 1968 werd zij in Israël geëerd met een eigen boom in de Laan der Rechtvaardigen van Yad Vashem. In 1988 is in de Haagse Houtwijk een straat naar haar vernoemd. Toch is Ru Paré, net als veel andere vrouwen die actief waren in de illegaliteit, bij het grote publiek onbekend gebleven.



Boekpresentatie 'Verzetsheldin met schilderkist - het leven van Ru Paré'



Op 25 april verschijnt 'Verzetsheldin met schilderkist - het leven van Ru Paré' van auteur Wim Willems. Het boek wordt gepresenteerd in het Museon te Den Haag.



Over Ru Paré



Ru Paré was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw een landelijk bekend kunstschilder. In 1942 weigerde ze lid te worden van de Duitse Kultuurkamer, en nam haar leven een ingrijpende wending. Ze besloot haar krachten te wijden aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Het onderduiknetwerk dat ze opbouwde, bestreek vele provincies.



Over hoe zij te werk ging, heeft ze tot aan haar dood gezwegen. Deze biografie ontvouwt zich als een persoonlijke zoektocht naar het veelzijdige bestaan van Ru Paré, kunstenares en icoon van het verzet. Het verhaal belicht tevens de rol van de talloze moedige vrouwen om haar heen.



Over Wim Willems



Wim Willems is schrijver en historicus. Met zijn veelgeprezen biografie ‘Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver’ won hij de tweejaarlijkse Littéraire Witte Prijs, en voor zijn boek ‘Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt’ kreeg hij de Die Haghe Prijs.



Herinneringsbijeenkomst



Van 22 t/m 27 april vindt in het Museon een herinneringsbijeenkomst plaats van negen onderduikkinderen van Ru Paré, uit Israël en Nederland. Het is voor het eerst dat deze groep samen komt om elkaar te ontmoeten en herinneringen uit te wisselen. Zij zullen als gastspreker voor Haagse schoolkinderen vertellen over hun onderduik. Aansluitend leggen ze samen bloemen bij het Kindermonument in het Museon.



Samenwerking



De tentoonstelling in het Museon over het verzetswerk van Ru Paré en de herinneringsbijeenkomst van voormalige onderduikkinderen zijn mogelijk dankzij bijdragen van het Vfonds, Fonds1818 en Stichting Levi Lassen. Van 25 augustus tot en met 16 september 2018 zal in Studio Pulchri tevens een tentoonstelling te zien zijn over de kunst van Ru Paré.



De tentoonstelling is het initiatief van de Stichting Ru Paré en de Stichting Theodora Versteegh. Tegelijk met de expositie verschijnt de publicatie van auteur en historicus Wim Willems: ‘Verzetsheldin met schilderkist. Het leven van Ru Paré’ (Uitgeverij Boom).



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, via de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner van het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief van Stichting The Hague United for Peace & Justice in samenwerking met diverse instellingen en de gemeente Den Haag.