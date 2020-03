Veiligheidsactie bepaalde Bosch en Siemens wasmachines gekocht in 2019

● Mogelijk risico op letsel door de binnentrommel

● Vrijwillige veiligheidsactie voor zo'n 79 apparaten in Nederland

● Het betreft wasmachines die zijn geproduceerd in februari 2019

● De betreffende apparaten worden gratis vervangen



Hoofddorp, 10 maart 2020 - BSH Huishoudapparaten BV roept bepaalde wasmachines van Bosch en Siemens terug vanwege een mogelijk risico op letsel door de binnentrommel van de apparaten. Consumenten worden gevraagd om te controleren of deze veiligheidsmaatregel geldt voor hun wasmachine via www.washingmachinesafety.nl . De betreffende apparaten worden gratis vervangen door nieuwe wasmachines en bij de consumenten thuis geïnstalleerd.



Defecte verbinding

In Nederland vallen bepaalde wasmachines van Bosch en Siemens met FD-nummer 9902 en geproduceerd in februari 2019, onder deze veiligheidsactie. Uit eigen kwaliteitscontroles is gebleken dat de verbinding van de binnentrommel mogelijk beschadigd kan zijn. Onder bepaalde omstandigheden kan deze verbinding losraken bij het centrifugeren en zo een risico op aanzienlijk letsel vormen.



Check je wasmachine

BSH vraagt consumenten om op de website www.washingmachinesafety.nl te controleren of deze veiligheidsmaatregel van toepassing is op hun wasmachine. Betreffende apparaten worden gratis vervangen door nieuwe wasmachines. Consumenten die niet zeker weten of deze veiligheidsmaatregel geldt voor hun wasmachine, kunnen kunnen ook bellen met het gratis telefoonnummer 0800-1908 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur).



Veiligheid

De veiligheid van haar consumenten is voor BSH van het grootste belang en BSH houdt zich aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. De veiligheid kan echter niet worden gegarandeerd gedurende de levensduur van de betreffende apparaten. Daarom voert BSH een vrijwillige veiligheidsactie uit voor deze wasmachines.



Belangrijk: als voorzorgsmaatregel en om veiligheidsrisico's te vermijden, vraagt BSH consumenten die een wasmachine hebben waarvoor de actie geldt, tot maximaal 800 toeren per minuut te centrifugeren, totdat het apparaat is vervangen.