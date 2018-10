Hedy d’Ancona reikt prijzen uit design contest BinnenhofInsideOut

Tijdens Dutch Design Week



Entresol, Klokgebouw 50 ( hal 4) Eindhoven



Onder leiding van juryvoorzitter Hedy d’Ancona (Oud-Minister, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur0 worden tijdens een feestelijke bijeenkomst de prijzen bekendgemaakt voor de design contest BinnenhofInsideOut.



De prijsuitreiking vindt plaats a.s. zaterdag 20 oktober tijdens Dutch Design Week op het Entresol van het Klokgebouw (hal 4) op Strijp S in Eindhoven



De tentoonstelling met de ontwerpen kunt u bezichtigen in dezelfde hal 4, van 20 t/m 28 oktober tijdens DDW.



BinnenhofInsideOut, een initiatief van FaberExposize, richt zich op een aantrekkelijke Haagse binnenstad gedurende de periode dat het sterk verouderd Binnenhof wordt gerenoveerd. Deze belangrijkste attractie van de stad zal vanaf 2020 gedurende ruim vijf jaar niet toegankelijk zijn voor het publiek. De opdracht van de design contest was om dit iconische complex tijdens de verbouwing méér in plaats van minder zichtbaar te maken? Om 800 jaar aan verhalen, geheimen en betekenis vanachter de bekende gevels vandaan te trekken en een nieuw podium te geven met de hele Haagse binnenstad als decor?



Hoe zorg je ervoor dat er in die periode niet minder, maar juist meer bezoekers naar Den Haag komen? Creatieve oplossingen als inzending voor deze wedstrijd zijn afkomstig van professionele designers (van architecten tot grafisch vormgevers) en studenten die een opleiding volgen voor een creatief beroep. https://binnenhofinsideout.nl/



FaberExposize beoogt als initiatiefnemer voor haar design contest ‘BinnenhofInsideOut’ Nederlands designtalent in de schijnwerpers te zetten en te laten zien dat hoogstaand design maatschappelijke impact heeft. Door designers in een vroeg stadium bij processen te betrekken, neemt hun toegevoegde waarde in belangrijke mate toe. Met deze doelstelling sluit BinnenhofInsideOut aan bij de visie van een belangrijk platform voor designers: Dutch Design Foundation, onder andere organisator van DDW.



FaberExposize is specialist in de uitvoering van opvallende en kwalitatief hoogwaardige visuele ontwerpen voor de aankleding van gevels, ramen, vloeren, wanden en meubels. Met 450 medewerkers in 7 landen levert FaberExposize over de hele wereld vlaggen, geveldoeken en folies op groot formaat, van concept tot installatie.



https://www.faberexposize.nl/