'Inzet van mantelzorgers is géén oplossing voor tekort aan zorgpersoneel'

Dit is een expertquote van Anita Peters van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Mantelzorgers en familieleden moeten bijspringen in de verpleeghuizen’ | De Volkskrant



Een deel van de oplossing van het oplopende tekort aan personeel is om samen met onder andere familieleden of mantelzorgers te kijken naar maatoplossingen. Maar mantelzorgers inzetten om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen is geen oplossing. Daarvoor missen zij vaak de kennis en ze zijn er er fysiek of door werk niet toe in staat. Mantelzorgers kunnen wel gevraagd worden, mits zij zichzelf daartoe in staat voelen, om een oogje in het zeil te houden in de huiskamer, een spelletje te doen, muziek te maken, wat maar passend is. Dit was al zo voor de coronacrisis. En zal, zoals de Wee ook in het Volkskrantinterview aangeeft, ook na corona zo zijn. Samen met naasten, mantelzorgers, zorgen voor een goede leefsfeer is en blijft belangrijk.



Anita Peters is Programmaleider Passende ondersteuning sociaal domein bij Movisie.