Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2020 zonder publiek

De Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden, die op 1 juli plaatsvindt bij het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark, zal dit jaar door de maatregelen tegen het coronavirus en vanwege de geldende noodverordening zonder publiek plaatsvinden. Als gevolg van deze zwaarwegende omstandigheden heeft het NiNsee besloten de herdenking aan te passen en zal dit jaar de afschaffing van de slavernij zoveel mogelijk thuis worden herdacht. De herdenkingsceremonie zal vanaf 13.00 uur live via NPO 1 op televisie te volgen zijn en wordt verzorgd door de NOS.



Herdenking



Tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden herdenken we dat 157 jaar geleden het Koninkrijk der Nederlanden, op 1 juli 1863 ( door middel van de Emancipatiewet) formeel de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen heeft afgeschaft. Maar 1873 blijft ook een belangrijke datum in deze geschiedenis. Zo moesten in Suriname sommige vrijgemaakten nog verplicht tot 1 juli 1873 op de plantages blijven werken.



Keti Koti Viering & COVID-19



Ook de traditionele Keti Koti Viering (verbroken ketenen) en het festival dat op 1 juli aansluitend na de Nationale Herdenking plaatsvindt in het Oosterpark, komt in zijn geheel te vervallen. De programmering van de Keti Koti maand (juni) vindt nu aangepast online plaats. (Voor meer informatie over de programmering zie: www.ninsee.nl)