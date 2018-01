Nieuwe eigenaren Koninklijke Utermöhlen NV

Afgelopen week is de overname van de activiteiten van Koninklijke Utermöhlen NV afgerond. De activiteiten van Utermöhlen, bekend van de A-merken HeltiQ en ByeBites, zullen onder leiding van Piet Bandell en Martin Pereboom worden voortgezet vanuit de vertrouwde huidige locatie in Wolvega. De plannen van het nationale en export georiënteerde bedrijf zullen gericht blijven op het leveren van producten van hoge kwaliteit in de wond-, sport-, kraam- en huidverzorging.



In de toekomst zal de onderneming de huidige markten in Nederland, Europa, Noord-Amerika, Midden-Oosten, Australië en Azië verder gaan uitbreiden. Onder andere op het gebied van het bevriezen van huidaandoeningen (‘cryo-technologie’), worden nieuwe toepassingen ontwikkeld. Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op https://www.utermohlen.nl/.



In Nederland worden de wond- & sportverzorging, kraamverzorging en zelfzorgproducten onder het merk HeltiQ, het assortiment steken en beten onder het merk ByeBites en de EHBO/ BHV verbanddozen onder het merk Utermöhlen verkocht via de professionele en consumenten markten.



De voormalige eigenaar van Koninklijke Utermöhlen NV, Don T. van der Vat, neemt na 30 jaar actief te zijn geweest in de onderneming, afscheid van Utermöhlen. De heer Van der Vat heeft de onderneming in 1998 overgenomen en verzelfstandigd vanuit het toenmalige OPG.



Don van der Vat: “Ik ben verheugd dat ik Utermöhlen nu kan overlaten in de goede handen van Martin Pereboom en Piet Bandell. De lange historie van Koninklijke Utermöhlen, sinds 1880, verdient een goede toekomst op een wereldwijde markt. Piet en Martin zijn in staat om met hun ervaring en inzichten de onderneming verder te brengen.”



Piet Bandell: “Wij zijn blij met het vertrouwen dat we van Don en Renate hebben gekregen en kijken ernaar uit om kennis te maken met onze leveranciers en klanten om verdere toekomstplannen met hen vorm te geven.”



Martin Pereboom: “Piet en ik zijn gedreven om nieuwe geschiedenis te gaan creëren met Koninklijke Utermöhlen. Dankzij de kennis, kunde en ervaring van de mensen kunnen we voortbouwen op de lange traditie.”



Over Koninklijke Utermöhlen NV



Koninklijke Utermöhlen NV werd in 1880 opgericht en is van oudsher een bekende naam in de wondverzorging. Het bedrijf werd nationaal en internationaal bekend toen het in 1901 het snelverband uitvond. Een innovatie die het snel verbinden van hevig bloedende (schot)wonden mogelijk maakte en daardoor vele soldaten levens redde tijdens de toen gevoerde oorlogen. Door deze levensreddende innovatie werd het bedrijf door Koningin Wilhelmina onderscheiden met het predicaat ‘Koninklijk’ waar het tot op heden nog steeds over beschikt.



Tegenwoordig is het bedrijf breder georiënteerd en levert Koninklijke Utermöhlen NV naast de wondverzorgingsproducten onder het Utermöhlen professional merk tevens wond- en sportzorg-, kraamzorg, insecten- en zelfzorgoplossingen voor kleine ongemakken op of aan de huid onder de consumentenmerken HeltiQ en ByeBites. Zo produceert en levert het bedrijf innovatieve zelfzorgproducten voor onder andere wratten, waterpokken, huidaandoeningen, littekens en insectenproducten op natuurlijke basis voor zowel vóór als ná de steek.



Het verbeteren van producten en het ontwikkelen van innovaties is een belangrijke kernwaarde van Koninklijke Utermöhlen NV. Naast Nederland is het bedrijf tevens internationaal actief en levert het zijn producten wereldwijd.