Baas in eigen mond

Laren, 10 oktober 2019 – Ruim 300 patiënten van kwalitatief hoogstaande tandartsen, komen op donderdag 10 oktober aanstaande in het museum Singer Laren bijeen om een petitie te tekenen voor zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid in eigen mond. Nederland is het enige land ter wereld waar de patiënt zelf niet mag beslissen welke kwalitatieve tandheelkundige zorg hij/zij wil.



Waarom kunnen Nederlandse tandartspatiënten niet kiezen voor uitzonderlijke kwaliteit? Nederlanders kunnen dat bij vrijwel elk ander onderwerp wél! We hebben een ongelooflijke keuzevrijheid in ons land. We kunnen kiezen om een Opel te rijden óf – als we het kunnen veroorloven - een Porsche. We kunnen een hamburger halen óf uit eten gaan bij een Sterrenrestaurant. Maar als het gaat om excellente tandheelkundige zorg van ons eigen en kostbare gebit, is die keuzevrijheid er helemaal niet in ons land. Eigenlijk schandalig maar helaas waar.



De belangenvereniging van kwalitatieve tandartsen, KOM (Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg) vindt het onbestaanbaar en onwenselijk dat haar patiënten dat basisrecht wordt onthouden. En verklaart het huidige declaratiesysteem in de Nederlandse tandheelkunde failliet.



Tandartspatiënten KOM hebben recht op keuzevrijheid qua kwalitatieve zorg

Om tóch die uitzonderlijke kwaliteit te kunnen bieden, komen tandartsen dagelijks in een spagaat tussen wat wettelijk nog net mag en de wens om tóch meer topkwaliteit en zeer innovatief werk te leveren. Hetgeen nu (te) vaak tot fraude leidt. Patiënten van KOM-tandartsen roepen daarom nu de politiek op om de tandarts zijn/haar échte verrichtingen te laten declareren en de patiënt weer de zeggenschap over de eigen mondzorg terug te geven.



Wat missen onze tandartspatiënten nu concreet?

De technologische vernieuwing in de tandartsenbranche en de daaraan gekoppelde nieuwe inzichten over een gezond gebit/totale gezondheid, ontwikkelen zich razendsnel. Enkele zeer actuele en realistische voorbeelden worden besproken en getoond op komend KOM-congres.



Wat wordt de Nederlandse tandartspatiënt onthouden?

De Japanse tandheelkoning Iwata Jun en de spraakmakende Duitse Dr. Matthias Rath tonen op komend KOM-congres (10 oktober) wat onze patiënten nu nog moeten missen.



(10 oktober vanaf 18.00 uur in Singer Theater Laren)



Iwata Jun uit Japan, is een befaamd en vooroplopend meester op het gebied van perfectie in tandheelkunst. Tandheelkunde gaat zich afspelen op nano- en microniveau. Iwatq Jun maakt het onmogelijke mogelijk. Hij laat tandheelkunde op het allerhoogste niveau zien. Pure schoonheid, hetgeen hij ook vertaald naar betere gezondheid. Waarom kan een patiënt in Nederland deze perfecte behandeling niet krijgen? (Instagram: iwata_jun)



Dr. Matthias Rath uit Duitsland, is even wereldberoemd als omstreden. Een zeer andersdenkende op het gebied van voedsel en (gebits-)gezondheid. Als arts en onderzoeker is Dr. Rath een uitgesproken voorstander van patiëntenrechten en een vrije beschikbaarheid van natuurlijke gezondheidszorg overal ter wereld. Waarom kan een tandarts wel fluoride voorschrijven, maar geen voedingssupplementen aan patiënten die daar dringend behoefte aan hebben?



Honderden patiënten komen op voor kwalitatieve keuzevrijheid in de mond,

tijdens KOM-congres op 10 oktober aanstaande vanaf 18.00 uur in museum Singer Laren.