'Regelmatig intensief bewegen heeft positief effect op schoolprestaties kinderen'

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar geldt het advies om, onder andere, minimaal 1 uur per dag matig intensief moeten bewegen om zo gezond mogelijk te blijven. Ongeveer de helft van de kinderen in Nederlands voldoet niet aan deze norm en elke dag een half uur intensief bewegen op school zal een hele grote bijdrage leveren aan de gezondheid en welbevinden van kinderen. Daarnaast heeft regelmatig intensief bewegen ook een voordeel op de schoolprestaties zelf, zowel op korte - als op lange termijn. Onderzoek laat zien dat kinderen zich direct na een intensieve inspanning beter kunnen concentreren op hun schooltaken. Ook zijn er positieve lange termijn effecten gevonden op zowel spelling en rekenen, tot een leerwinst van maar liefst 5 maanden voor rekenen.



Johan Koedijker is specialist beweegstimulering & motorische ontwikkeling bij Kenniscentrum Sport en Bewegen.