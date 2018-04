Bruynzeel Keukens CO₂-prestatieladder niveau 3 gecertificeerd

Vanaf 1 april 2018 is Bruynzeel Keukens, onderdeel van de DKG Groep, CO₂-prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. De keukenleverancier is de eerste in de sector die dit KIWA-certificaat ontving. De CO2-Prestatieladder is het toonaangevende duurzaamheidinstrument in de Nederlandse markt en kent vijf niveaus. Met het behalen van het certificaat niveau 3 laten Bruynzeel Keukens zien dat zij actief werk maakt van CO2-reductie en een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.



MVO als speerpunt



Bruynzeel Keukens begrijpt het belang van duurzaam ondernemen. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) één van onze strategische speerpunten. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu en bewuste keuzes maken om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.



CO₂-neutraal, als eerste én enige in Europa



In het kader van MVO zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. We hebben een CO₂-footprint gemaakt en hebben daarmee onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht. Onze keukens worden CO₂-neutraal gemaakt in onze fabriek in Bergen op Zoom. Een deel van de elektriciteit wekken we zelf op met zonnepanelen en we verwarmen de fabriek met ons houtafval. Sinds Q2-2017 kopen we groene stroom in. De CO₂-uitstoot die overblijft compenseren we in samenwerking met Trees for All en de Climate Neutral Group. Dankzij deze compensatie mogen wij ons als eerste én enige keukenfabrikant in Europa CO₂-neutraal noemen.



FSC gecertificeerd



Keukens bestaan voor een groot deel uit hout en houtgerelateerde producten. Bruynzeel Keukens is daarom sinds 2010 FSC gecertificeerd. Op deze manier weten wij zeker dat we hout uit verantwoord beheerde bossen verwerken.



Onderstaand een greep uit onze andere (CO₂-reductie) maatregelen:



· Bruynzeel Keukens is ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gecertificeerd;



· We hebben invulling gegeven aan The Natural Step methodiek;



· We zijn gestart met de MVO-prestatieladder (niveau 4);



· We doen onderzoek naar de toepassing van een warmtekrachtkoppeling (WKK);



· Uitbreiding (slimme) LED verlichtingstechnieken in zowel de fabriek als de showrooms;



· Nieuw leaseautobeleid; van fossiel naar volledig elektrisch in 2020 (directie per direct);



· Nieuwe verpakkingsmachine met op maat gesneden karton per product;



· Pilot circulaire keukens;



· Actieve deelname aan initiatief duurzaam bedrijvenpark Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom.



Ga voor meer informatie over ons CO₂ Management- en reductieplan naar de MVO-site van Bruynzeel Keukens: http://mvo.bruynzeelkeukens.nl/



Projectleider Gijs Termeer van de SKAO:



Quote: De SKAO feliciteert Bruynzeel Keukens met het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Bruynzeel Keukens onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie.