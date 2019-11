Internationale tentoonstelling Music! in 2022 naar Limburgs Museum

Het Limburgs Museum heeft de afgelopen tijd meegewerkt aan de totstandkoming van een grote internationale tentoonstelling over muziek. Die tentoonstelling MUSIC! is vanaf vandaag te zien in het LVR-LandesMuseum in Bonn en komt in 2022 naar het Limburgs Museum in Venlo.



Partners zijn het Museon in Den Haag, de Landesmusea van Bonn (D) en Braunschweig (D) en Northern Light Amsterdam. Samen met deze partners heeft het Limburgs Museum een tentoonstelling gecreëerd die bezoekers onderdompelt in de wereld van muziek. Hoe heeft muziek de mens beïnvloedt, van de alleroudste teruggevonden fluit van 36.000 jaar oud tot de nieuwste beats van Dj’s. Klinkt ‘droevige’ muziek overal droevig? Wat doet muziek met je hersenen?



Op deze en nog veel meer vragen geeft de tentoonstelling antwoord. In de tentoonstelling kunnen bezoekers zelf aan de slag met experimenten, klanksculpturen, opnames en apparaten. Zo kun je horen en ervaren hoe het is om midden in een symfonieorkest te zitten, hoe je zelf een popsong maakt, en hoe muziek je bij allerlei zaken in het leven kan helpen.



De interactieve tentoonstelling MUSIC! is ontwikkeld ter gelegenheid van het 250ste geboortejaar van Ludwig van Beethoven. In 2022 komt MUSIC! naar Limburg en zal dan worden uitgebreid met veel Limburgse elementen en Limburgstalige muziek.



‘Deze internationale samenwerking laat zien hoe je juist van een tijdloos, menselijk onderwerp als muziek prima gezamenlijk een internationale tentoonstelling kunt maken,’ zegt directeur Mennings van het Limburgs Museum. ‘Wij leggen straks, als MUSIC! bij ons te zien is, onze eigen accenten. Vanuit het kleine kijken naar het grote: vanuit Limburg naar de wereld.’