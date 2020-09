Koning Willem-Alexander opent eerste recyclingsfabriek voor vervuild staal in Delfzijl

Delfzijl, 24 september 2020. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende vandaag de recyclingsfabriek van Purified Metal Company B.V. in Delfzijl. Dit is de eerste recyclingsfabriek ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot Purified Metal Blocks, een schoon en hoogwaardig product dat dient als grondstof voor de staalindustrie. Bij de opening waren verder aanwezig: Stientje van Veldhoven (staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat) en Wouter Bos (CEO Invest-NL).



Vervuild staal komt op grote schaal voor in de wereld in bijvoorbeeld stalen sloopobjecten met asbest, chroom-6 of andere organische vervuilingen. Denk aan industriële installaties, boorplatforms, treinwagons met asbest etc. Purified Metal Company heeft speciaal hiervoor een proces ontworpen en een fabriek gebouwd die vervuild staal op veilige wijze voor mens en milieu kan verwerken. Bij de hoge temperaturen van de staalsmelt valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden organische verbindingen.



De wereldwijd gepatenteerde oplossing die Purified Metal Company nu biedt, geeft een besparing van 1 ton CO2 per ton geproduceerd staal ten opzichte van staal geproduceerd uit ijzererts. Purified Metal Company beschouwt het recent door de Nederlandse overheid gepubliceerde stortverbod voor met asbest vervuild staal als een steun in de rug om het vervuilde staal in Delfzijl te krijgen. Het waste-to-productbedrijf Renewi verzorgt als logistieke partner de inzameling van het vervuilde schroot en het vervoer naar Delfzijl.



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is trots dat Nederland met de nieuwe fabriek een mondiale bijdrage kan leveren aan de circulaire economie en een betere recycling van staal: “Storten was tot nu toe de enige veilige bestemming voor met asbest vervuild staal. Met de komst van Purified Metal Company kan dit gevaarlijk afval voortaan op een veilige en milieuvriendelijke manier worden gerecycled. In ons eigen land willen we daar niet vrijblijvend mee om gaan: Omdat storten niet langer de enige mogelijke eindbestemming voor vervuild staal is, gaan we dat nu verbieden.”



Op dit moment biedt Purified Metal Company werk aan 30 mensen, wanneer de fabriek op volle capaciteit draait komen daar nog eens 35 arbeidsplaatsen bij. Met de bouw van de fabriek is een investering van EUR 70 miljoen gemoeid. De verwachting is dat het bedrijf medio 2021 winstgevend is. De ambitie is om meerdere van dergelijke fabrieken wereldwijd te gaan bouwen.



CEO van Purified Metal Company, Jan Henk Wijma, is bijzonder trots op deze mijlpaal: “de komst van de Koning naar Delfzijl om persoonlijk onze fabriek te openen is voor iedereen die aan de bouw van de fabriek en het opstarten van Purified Metal Company heeft bijgedragen een enorme eer. Er wordt nu hard gewerkt om onze duurzame verwerking van vervuild staal tot een operationeel en commercieel succes te maken. Het hele team kijkt, net als ikzelf, met ontzettend veel vertrouwen naar de toekomst.”



Over Purified Metal Company B.V.



Purified Metal Company is het eerste bedrijf ter wereld met een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode om vervuild staalschroot te recyclen tot hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Voor het gepatenteerde smeltproces heeft Purified Metal Company een eigen fabriek in Delfzijl neergezet. In de tweede helft van 2020 zal de fabriek de eerste Purified Metal Blocks leveren. De verwerkingscapaciteit is geschikt voor het recyclen van grote vervuilde stalen sloopobjecten. Purified Metal Company stimuleert hiermee het hergebruik van kostbare grondstoffen en verlaagt de CO2-uitstoot van staalproductie. Kijk voor meer informatie op de website: http://www.purifiedmetal.com