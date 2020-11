Nederland sluit aan bij wereldwijd theaterleesproject voor Belarus

Acteurs van Het Nationale Theater, Frascati Producties en ArtEZ presenteren toneeltekst Geschoffeerd. Belarus van Andrej Kureichik



Als steun voor de opstandelingen in Wit-Rusland lezen theaterorganisaties over de hele wereld de toneeltekst Insulted. Belarus(sia) van Andrei Kureichik. Kureichik vermengt documentaire teksten en ooggetuigenverslagen tot een theatraal verslag van de demonstraties. Maandag 23 november lezen zeven acteurs van Het Nationale Theater een Nederlandse vertaling via een livestream: Geschoffeerd. Belarus. Op dinsdag 24 november lezen acteurs in Theater Frascati en studenten van theaterschool ArtEZ via livestream hún versies.







Sinds de verkiezingen van afgelopen augustus gaan in Wit-Rusland grote groepen mensen de straat op om te protesteren tegen het bewind van Aleksandr Loekasjenko. De demonstraties worden gewelddadig de kop ingedrukt, maar de geest van de vreedzame revolutie lijkt niet te stoppen. Te midden van de demonstraties schreef de Belarussische toneelschrijver Andrei Kureichik een vlammende toneeltekst, Insulted. Belarus(sia), waarin hij documentaire teksten en ooggetuigenverslagen vermengd tot een theatraal verslag ‘from the battle grounds’. Zeven personages, van Loekasjenko en diens zoon tot aan oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, een opstandeling en een waarnemer bij het kiesbureau, vertellen hun verhaal over de verkiezingen en de nasleep.



Wereldwijde beweging



Vrijwel direct na zijn voltooiing is de tekst vanuit het Russisch naar het Engels vertaald door John Freedman, een vriend van Kureichik. De vertaling wordt nu over de hele wereld gelezen, live en online, als steun voor de opstand in Wit-Rusland. Freedman: “Kureichik voltooide Insulted. Belarus(sia) op 9 september. Hij stuurde het mij om 15:13 uur met de vraag of ik het wil vertalen en een paar lezingen wil organiseren om het nieuws over de gebeurtenissen in Wit-Rusland te verspreiden. Binnen tien minuten sloten zes theaters zich aan, waaronder New York Theatre Workshop, zelfs voordat ze het script konden lezen.” Inmiddels doen tientallen landen over de hele wereld mee, zoals blijkt uit de Facebook-pagina ‘Insulted Belarus Worldwide Readings’.



Nu ook in Nederland



Remco van Rijn, hoofd artistiek bureau van Het Nationale Theater en mede-initiatiefnemer van dit project: “Wij kregen deze tekst getipt door de Leesclub, een online gemeenschap van theatermakers en acteurs die in lockdowntijd onderling toneelteksten leest. Ik ging lezen en wist meteen: dit moeten we ook naar een Nederlands publiek brengen. We hebben de tekst laten vertalen en stellen die nu beschikbaar voor alle Nederlandstalige gezelschappen die mee willen lezen. Zo sluiten we aan bij wereldwijde leesbeweging.”



Geschoffeerd. Belarus



van Andrei Kureichik



vertaling Maaike van Rijn



met dank aan Stichting Melanie







Lezingen in Nederland:



Het Nationale Theater



Cast: Mariana Aparicio Torres, Bram Coopmans, Yela de Koning, Rick Paul van Mulligen, Betty Schuurman, Joris Smit en Stefan de Walle



Livestream: maandag 23 november om 20.00uur vanuit Zaal 3 in Den Haag. Kaarten via www.hnt.nl/belarus



Theater Bellevue in Amsterdam sluit zich bij de livestream van Het Nationale Theater als communicatiepartner. Samen bundelen we de krachten om publiek te werven.



Frascati Producties



Cast: Viktor Griffioen, Niek van der Horst, Anneke Sluiters, Tibor Lukacs, Jesse Mensah,



Marijn Prakke en Eva Zwart.



Livestream: dinsdag 24 november om 19.00uur met Radio Futura.



Via www.frascatitheater.nl/voorstelling-radiofutura2020.



ArtEZ Toneelschool / Docent Theater



Cast: Remy Meeuwsen, Sytze Bouma, Tim van der Molen, Esther van Steenis, Nina de Wringer, Hannah Vrijenhoek en Joppe Klein



Livestream: dinsdag 24 november om 19.30uur.



Via https://atd.world/theater