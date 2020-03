SOS Kinderdorpen krijgt prachtige bijdrage Nationale Postcode Loterij

5 maart, Amsterdam – Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij ontving de internationale kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen gisteren maar liefst 1.350.000,- euro om nog meer kinderen te laten opgroeien in een liefdevolle familie.



SOS Kinderdorpen is al 20 jaar één van de beneficianten van de Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks ontvangt de organisatie van de grootste goede doelen loterij van Nederland een bijdrage om haar internationale werk te kunnen voortzetten en uitbreiden. Sinds 2000 heeft SOS Kinderdorpen ruim 26 miljoen euro ontvangen. De schenkingen van de Postcode Loterij hebben zo inmiddels bijgedragen aan de toekomst van vele duizenden kinderen over de hele wereld die er alleen voor stonden. De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelen loterij van Nederland. Door mee te doen steunen mensen met 50% van hun inleg 95 goede doelen, waaronder SOS Kinderdorpen.



Een belangrijke bijdrage



Arian Buurman, algemeen directeur SOS Kinderdorpen, over het belang van de bijdrage van de loterij: “Met de steun die wij jaarlijks ontvangen van de Nationale Postcode Loterij kunnen we kinderen die er alleen voor staan blijvend een plek in een familie geven. Met hun structurele bijdrage draagt de loterij bij aan een stabiele familiebasis voor kinderen wereldwijd. We zijn de loterij en natuurlijk de deelnemers zeer dankbaar voor hun trouwe steun.”



Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen zet zich al ruim 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op https://www.soskinderdorpen.nl/