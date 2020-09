Verbruggen Food Group neemt meerderheidsbelang in Hagelswag Ontbijtchocolade

Amsterdam, 29 september 2020 – Verbruggen Food Group, groothandel voor horeca, grootverbruik en bedrijfsmarkt, heeft een meerderheidsbelang genomen in Hagelswag, het merk voor échte ontbijtchocolade. De investering ondersteunt Hagelswag bij het realiseren van haar groeiambities om échte ontbijtchocolade breder beschikbaar te maken in binnen- en buitenland.



Ronald Versluis (CEO Verbruggen - en Holland Food Group):

“We zijn heel blij dat we Hagelswag als merk in onze stal mogen verwelkomen. Hagelswag heeft zich bewezen het nieuwe antwoord op hagelslag te zijn. De mannen hebben met elkaar de afgelopen jaren een geweldig merk en product neergezet. Wij kunnen niet wachten om Hagelswag naar het volgende niveau te brengen.” Voor de oprichters van Hagelswag is de aansluiting bij Verbruggen Food Group de logische volgende stap in het avontuur van hun bedrijf.



Robbert Vos en Lennart de Jong (Hagelswag):

“Sinds onze start in 2016 zijn we op missie om échte chocolade terug te brengen op de Nederlandse ontbijttafel en daarbuiten. Nu Hagelswag landelijk beschikbaar is op meer dan 700 locaties (waaronder supermarkten, de betere hotels en koffieketens) kan Hagelswag realistisch verder kijken om ontbijtchocolade óók over de grens te introduceren. Op het gebied van inkoop, logistiek en verkoop hebben we met deze samenwerking een mooie partner gevonden en kan Hagelswag de sterke groei verder doorzetten naar landen als Denemarken en Duitsland waar chocolade bij het ontbijt eveneens een bekend en lekker fenomeen is.”



Hagelswag werd in 2016 gelanceerd door Robbert Vos en Lennart de Jong door middel van een crowdfunding campagne op Kickstarter. Het initiatief werd internationaal nieuws en binnen twee weken werd het streefbedrag opgehaald. In oktober van hetzelfde jaar werd Hagelswag gelanceerd op de grootste chocolade beurs aan de oostkust van de Verenigde Staten, The Big Chocolate Show in New York. Eerder werd Hagelswag bovendien prijswinnaar van de Albert Heijn Product Pitch en verkoopt het ontbijtmerk eveneens aan de betere horeca.



De ontbijtchocolade van Hagelswag onderscheidt zich door het gebruik van de hoogste kwaliteit fair traded chocolade. De productie van Hagelswag vindt plaats in samenwerking met een sociale werkplaats en een percentage van de opbrengst gaat naar de Hagelswag foundation. Hiermee worden wereldwijd voedselprogramma's ondersteund.



Verbruggen Food Group

In 2018 werd Verbruggen Food Group overgenomen door Holland Food Group, tevens eigenaar van supermarkt 2 Brüder in Venlo, waarvan in mei dit jaar de tweede vestiging in Enschede werd geopend. Holland Food Group is de afgelopen jaren Verbruggen aan het versterken door strategische overnames. Onlangs maakte het ook de overnames van zoetwarengroothandel Bos-Gooiland en groothandel in levensmiddelen voor de Oosterse keuken Lucullus bekend. Daarnaast zal de groep in het eerste kwartaal van 2021 een nieuw distributiecentrum van 60.000 m2 langs de A73 in Cuijk betrekken, waardoor de huidige groei de komende jaren gecontinueerd kan worden.