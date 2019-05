Sligro Food Group neemt moeder bedrijf van De Kweker over

Sligro Food Group N.V., gevestigd te Veghel en VRC Holding B.V., gevestigd te Amsterdam, delen mede dat verwacht mag worden dat overeenstemming zal worden bereikt over de overname van de aandelen van Exploitatiemaatschappij Wheere B.V. door Sligro Food Group Nederland B.V. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van Vroegop Ruhe & Co B.V., bestaande uit Levensmiddelengroothandel De Kweker, Vroegop AGF en transportbedrijf L.A.J. Duncker.



Het volledige persbericht is te downloaden op www.perssupport.nl.