16 teams van topuniversiteiten strijden om beste oplossingen voor bedrijven in Rotterdam

In de week van 15 tot 21 november organiseert Hogeschool Rotterdam samen met de Carleton University uit Ottawa, Canada, een internationale online competitie waaraan 16 studententeams van universiteiten en business schools uit de hele wereld meedoen. Vanuit Nederland doen zowel Hogeschool Rotterdam als Erasmus Universiteit mee. De teams zullen hun tanden zetten in grote uitdagingen van Arcadis, Facilicom Group en het Rotterdamse Havenbedrijf.



Hogeschool Rotterdam richtte vorig jaar de Rotterdam International Case Academy op. Hier worden studenten met allerlei verschillende opleidingen getraind en gecoacht in het oplossen van complexe en strategische problemen. Ze doen dit in multidisciplinaire teams. Ze leren onder druk tot innovatieve oplossingen te komen. De ultieme test is de deelname aan internationale case competities. Ook Hogeschool Rotterdam organiseert haar eigen competitie: de Rotterdam-Carleton International Case Competition (ROCA).



“We geven studenten graag de gelegenheid hun kennis te beproeven. Hoe kan dat beter dan door je tanden te zetten in echte, complexe uitdagingen van het bedrijfsleven? Aan de andere kant helpen we deze bedrijven graag met creatieve, innovatieve en haalbare oplossingen voor hun vraagstuk. Een win-winsituatie voor zowel de studenten als het bedrijfsleven.”, aldus Ron Bormans, bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam



Het liefst had Hogeschool Rotterdam de teams live in Rotterdam ontvangen, maar omdat het dit jaar niet anders kan, is de competitie volledig virtueel. Het evenement biedt ook een geweldige mogelijkheid tot netwerken. Want niet alleen de casebedrijven doen mee, maar in de jurypanels bij de wedstrijden zitten managers van nog veel meer bedrijven uit de Rotterdamse regio.



Naast alle wedstrijden gaan op donderdag 19 november bedrijven en alumni met elkaar in gesprek over de toekomst van het hoger onderwijs. “Met wat voor mindset moeten studenten opgeleid en getraind worden om urgente vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering en verduurzaming van de economie op te lossen? Hoe kunnen studenten leiderschap tonen en welke rol kunnen case competities hierin spelen?”



Op zaterdag 21 november zullen in het bijzijn van burgemeester Aboutaleb de winnaars van de competitie bekend gemaakt worden.