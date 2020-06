SSR PODCASTS: FEIT EN FICTIE IN CORONA TIJD JURIDISCH ONTRAFELD

Hoe zit het met de bescherming van onze belangen en rechten op grond van de internationale mensenrechten ten tijde van een wereldwijde virusuitbraak? Brigit Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de RUG, schetst de kaders.

Hoogleraren Jan Brouwer en Jon Schilder zien de overheid een nationale crisis bestrijden met regionale noodverordeningen. In een extra lange aflevering onderzoeken ze of met deze noodverordeningen de grondwet niet opzij wordt gezet.

Is de Nederlandse lockdown wel zo intelligent? Als hoogleraar Law and society begon Benjamin van Rooij half maart met een internationaal onderzoek naar de naleving van de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Heb je als consument recht op je geld terug nu je vliegreis geannuleerd is, of moet je genoegen nemen met een voucher? Marco Loos, hoogleraar privaatrecht en in het bijzonder Europees consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam, geeft antwoord.

Was de intelligente lockdown in Nederland wel zo intelligent? Waarom botsen de corona-maatregelen met het recht op demonstratie? Is de spoedwet Covid-19 een beperking van onze grondwet? Waren de mensenrechten wel voldoende beschermd tijdens de uitbraak? En heb je als consument recht om het geld van je vliegticket terug te krijgen, of moet je genoegen nemen met een voucher?Al vanaf het begin van de corona-crisis doken overal zelfverklaarde experts op. Maar hoe zit het werkelijk? SSR, het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, is voor de podcast SSR MEESTERVERTELLERS tijdens de coronacrisis op zoek gegaan naar de echte experts. Zij geven antwoord op deze en andere vragen. In een speciale corona-serie komen hoogleraren aan het woord om vanuit de juridische aspecten, feit en fictie te onderscheiden.In elke aflevering geeft een expert antwoord op corona gerelateerde vragen. Hieronder een overzicht van de serie.Als opleidingsinstituut maakt SSR al enige tijd de podcast SSR MEESTERVERTELLERS. Hierin duiden we het recht en bespreken we onderwerpen die spelen binnen de rechtspraak. Sprekers van binnen of buiten de rechterlijke organisatie vertellen hun eigen verhaal. Tijdens de crisis richt de podcast zich speciaal op de juridische kant van de corona-problematiek. SSR Meestervertellers zijn vrij te beluisteren voor iedereen die geinteresseerd is in recht en rechtspraak. Te vinden via de bekende podcast apps, Spotify, iTunes of via www.ssr.nl/podcast Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer u dan.