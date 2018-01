Bibliotheek Rotterdam op steeds meer locaties te vinden



Bibliotheek Rotterdam heeft een nieuw uitleenpunt geopend in Albert Heijn XL in Hillegersberg. Dankzij samenwerking tussen de twee partijen kun je nu boeken reserveren via de app of via de website van de Bibliotheek en ophalen bij Albert Heijn. Ook kun je geleende boeken inleveren, ook als je boeken van een andere vestiging van Bibliotheek Rotterdam hebt geleend.