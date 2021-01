Wintershall Noordzee start gasproductie ‘Sillimanite South’-veld op

Wintershall Noordzee B.V. (een 50:50 joint venture van Wintershall Dea GmbH en Gazprom EP International B.V.) heeft de productie uit de D12-B3 put en daarmee uit het Sillimanite South-gasveld opgestart. Dit veld werd in 2020 ontdekt na de voltooiing van de tweede Sillimanite gasproductieput die in juni vorig jaar is opgestart. De D12-B3 put is de derde nieuwe gasput die Wintershall Noordzee in 2020 in productie heeft genomen.



De Sillimanite South put is in een keer opgeschaald van exploratieboring tot productieput. “Het succesvol boren en afronden van een put vanuit de exploratiefase rechtstreeks naar de productiefase is een unieke prestatie op zich. Dit hebben we weten te realiseren in een tijd waarin we ook operationeel te maken hadden met stringente maatregelen vanwege de COVID-19-pandemie. Dat maakt deze prestatie nog meer bijzonder”, aldus Jone Hess, Managing Director van Wintershall Noordzee B.V. “We hebben dit voor elkaar gekregen door de uitstekende samenwerking binnen ons eigen team, alsmede met die van Maersk Drilling, onze partners en onze toeleveranciers. Ik ben dan ook enorm trots op het feit dat we hebben geleverd wat we hebben beloofd, terwijl we alle betrokkenen veilig en gezond hebben weten te houden. Een hele knappe prestatie.”



Over Sillimanite South en Sillimanite



Na de succesvolle afronding van de aansluitingsactiviteiten van de Sillimanite South productieput aan het D12-B productieplatform, is nu ook deze gasproductie succesvol opgestart. Het D12-B productieplatform ligt dicht bij de Engels-Nederlandse grens in Nederlandse territoriale wateren. Van daaruit wordt het gas via het D15-A productieplatform van Neptune Energy en de NGT-pijpleiding naar de Nederlandse kust getransporteerd.



Het Sillimanite South-gasveld bevindt zich geheel in blok D12a. Het grensoverschrijdende Sillimanite-gasveld bevindt zich onder het Britse en Nederlandse Continentaal Plat in blok 44/19a aan Britse kant en blokken D12a en D12b aan Nederlandse zijde. In juli 2018 trad een Nederlands-Brits verdrag in werking. Uit beide gasvelden wordt gas gewonnen uit zandsteenreservoirs uit het Carboon op een diepte van ongeveer 3.700-meter onder zeeniveau.



Partners van de Sillimanite South joint venture zijn: EBN B.V. (50%), Neptune Energy (10,5%) en operator Wintershall Noordzee B.V. (39,5%).