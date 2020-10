Topfund sluit eerste operationele jaar boven verwachting goed af

Langbroek – 26 oktober 2020 – Topfund B.V. maakt bekend haar eerste operationele jaar positiever dan verwacht te hebben afgesloten.



Topfund is in september 2019 gestart met haar activiteiten en heeft het eerste operationele jaar erop zitten. Ondanks dat de coronacrisis dit jaar toesloeg, blikt managing partner Bryan Houben toch tevreden terug op de afgelopen twaalf maanden.



“Ons eerste operationele jaar werd op zijn zachtst gezegd gekenmerkt door uitdagingen, waarvan de coronapandemie – en de daardoor veranderde marktomstandigheden – voor ons als fondsmanager natuurlijk de grootste challenge was.”



“Niettemin hebben wij ons eerste operationele jaar met sterke cijfers kunnen afsluiten; met inkomsten die hoger uitpakten en kosten die lager uitvielen dan tevoren werd verwacht.”



“Bovendien groeide ons beheerd vermogen aanzienlijk sterker dan bij aanvang voorzien; waar we aan het einde van het eerste en het tweede jaar streefden naar respectievelijk 6 en 12 miljoen euro aan beheerd vermogen, hebben we momenteel al zo’n 15 miljoen euro onder beheer. Dat we aan het einde van ons eerste operationele jaar zowel de eerste- als tweedejaarsdoelstelling hebben verslagen, maakt me best een beetje trots. Al besef ik me tegelijkertijd natuurlijk terdege dat onze beleggers een groot deel uitmaken van het succes dat zonder hen niet had kunnen worden behaald.”



“Ten slotte, doordat onze beleggingsstrategieën dit jaar geen noemenswaardige problemen hebben ondervonden met de impact van corona op de financiële markten, kan ik ook met vertrouwen naar de toekomst kijken. Want, hoewel wij verwachten dat het recent weer oplopend aantal coronabesmettingen en de daarmee gepaard gaande herintroductie van lockdownmaatregelen binnen aanzienlijke tijd weer een zware stempel gaan drukken op de beurzen, ben ik er van overtuigd dat ons fonds ook in de komende maanden zal blijven presteren.”